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10Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку

Дитячий посуд
поїлки
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ПОЇЛЬНИК-НЕПРОЛІВАЙКА "BABY TEAM"
ПОЇЛЬНИК-НЕПРОЛІВАЙКА "BABY TEAM"
5022 180 мл зі спаутом і ручками №1
АТ Дистрибьюшн ООО
від 88,96 грн
в 273 аптеках
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ПОЇЛЬНИК З СИЛІКОНОВИМ СПАУТОМ ТА РУЧКАМИ "BABY TEAM"
ПОЇЛЬНИК З СИЛІКОНОВИМ СПАУТОМ ТА РУЧКАМИ "BABY TEAM"
5004 250 мл №1
Ningbo Raffini Import & Export
від 120,76 грн
в 152 аптеках
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БІДОНЧИК
БІДОНЧИК
56/109, спортивний з трубкою 270 мл малий №1
Canpol
від 238,40 грн
в 149 аптеках
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ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
5007 180 мл зі спаутом і ручками №1
АТ Дистрибьюшн ООО
від 47,30 грн
в 121 аптеці
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
Li 700 210 мл з ручками №1
ЛИНДО ООО
від 125,65 грн
в 108 аптеках
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ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
5005 300 мл дорожній з трубочкою №1
Ningbo Raffini Import & Export
від 165,30 грн
в 106 аптеках
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
Li 710 200 мл з ручками і м'яким носиком №1
ЛИНДО ООО
від 83,39 грн
в 97 аптеках
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
Li 733 180 мл з ручками і силіконовою трубочкою №1
від 81,08 грн
в 97 аптеках
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ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
5040 300 мл з ручками і силіконовою трубочкою №1
Ningbo Raffini Import & Export
від 179,80 грн
в 83 аптеках
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА
ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА
Li 114, cool від 6 місяців №1
від 214,00 грн
в 79 аптеках
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
"курносики" 7025 320 мл з силіконовою соломинкою №1
ЛИНДО ООО
від 162,65 грн
в 73 аптеках інших міст
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ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
5035 300 мл з ручками №1
Ningbo Raffini Import & Export
від 167,16 грн
в 70 аптеках
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ПОЇЛЬНИК-НЕПРОЛИВАЙКА
ПОЇЛЬНИК-НЕПРОЛИВАЙКА
"курносики" 7021 6+ 250 мл з ручками та твердим носиком №1
від 96,20 грн
в 69 аптеках інших міст
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ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
5015 450 мл з силіконовою трубочкою №1
Ningbo Raffini Import & Export
від 192,80 грн
в 63 аптеках
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ПОЇЛЬНИК-НЕПРОЛИВАЙКА
ПОЇЛЬНИК-НЕПРОЛИВАЙКА
7027 300 мл з силіконовим носиком №1
від 76,30 грн
в 62 аптеках інших міст
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
А42 premium з носиком 260 мл №1
ЛИНДО ООО
від 203,75 грн
в 52 аптеках
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БІДОНЧИК
БІДОНЧИК
4/102, зі складною силіконовою трубкою so cool!, рожевий 400 мл canpol babies №1
Canpol
від 245,00 грн
в 49 аптеках інших міст
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НАПОЮВАЧ "КУРНОСИКИ"
НАПОЮВАЧ "КУРНОСИКИ"
7223 420 мл з носиком №1
від 131,24 грн
в 41 аптеці інших міст
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА
ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА
"курносики" 7019 150 мл з ручк., носиком №1
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
від 129,60 грн
в 40 аптеках інших міст
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НАПОЮВАЧ "КУРНОСИКИ"
НАПОЮВАЧ "КУРНОСИКИ"
7024, непроливайка 300 мл з ручками і силіконовою трубочкою №1
Sun Bond
від 98,30 грн
в 37 аптеках інших міст
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