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Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
Дитячий посуд
поїлки
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ПОЇЛЬНИК-НЕПРОЛІВАЙКА "BABY TEAM"
5022 180 мл зі спаутом і ручками №1
АТ Дистрибьюшн ООО
від
88,96
грн
в 273 аптеках
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ПОЇЛЬНИК З СИЛІКОНОВИМ СПАУТОМ ТА РУЧКАМИ "BABY TEAM"
5004 250 мл №1
Ningbo Raffini Import & Export
від
120,76
грн
в 152 аптеках
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БІДОНЧИК
56/109, спортивний з трубкою 270 мл малий №1
Canpol
від
238,40
грн
в 149 аптеках
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ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
5007 180 мл зі спаутом і ручками №1
АТ Дистрибьюшн ООО
від
47,30
грн
в 121 аптеці
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
Li 700 210 мл з ручками №1
ЛИНДО ООО
від
125,65
грн
в 108 аптеках
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ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
5005 300 мл дорожній з трубочкою №1
Ningbo Raffini Import & Export
від
165,30
грн
в 106 аптеках
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
Li 710 200 мл з ручками і м'яким носиком №1
ЛИНДО ООО
від
83,39
грн
в 97 аптеках
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
Li 733 180 мл з ручками і силіконовою трубочкою №1
від
81,08
грн
в 97 аптеках
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ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
5040 300 мл з ручками і силіконовою трубочкою №1
Ningbo Raffini Import & Export
від
179,80
грн
в 83 аптеках
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА
Li 114, cool від 6 місяців №1
від
214,00
грн
в 79 аптеках
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
"курносики" 7025 320 мл з силіконовою соломинкою №1
ЛИНДО ООО
від
162,65
грн
в 73 аптеках інших міст
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ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
5035 300 мл з ручками №1
Ningbo Raffini Import & Export
від
167,16
грн
в 70 аптеках
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ПОЇЛЬНИК-НЕПРОЛИВАЙКА
"курносики" 7021 6+ 250 мл з ручками та твердим носиком №1
від
96,20
грн
в 69 аптеках інших міст
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ПОЇЛЬНИК ПЛАСТИКОВИЙ "BABY TEAM"
5015 450 мл з силіконовою трубочкою №1
Ningbo Raffini Import & Export
від
192,80
грн
в 63 аптеках
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ПОЇЛЬНИК-НЕПРОЛИВАЙКА
7027 300 мл з силіконовим носиком №1
від
76,30
грн
в 62 аптеках інших міст
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА LINDO
А42 premium з носиком 260 мл №1
ЛИНДО ООО
від
203,75
грн
в 52 аптеках
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БІДОНЧИК
4/102, зі складною силіконовою трубкою so cool!, рожевий 400 мл canpol babies №1
Canpol
від
245,00
грн
в 49 аптеках інших міст
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НАПОЮВАЧ "КУРНОСИКИ"
7223 420 мл з носиком №1
від
131,24
грн
в 41 аптеці інших міст
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ПОЇЛКА-НЕПРОЛИВАЙКА
"курносики" 7019 150 мл з ручк., носиком №1
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
від
129,60
грн
в 40 аптеках інших міст
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НАПОЮВАЧ "КУРНОСИКИ"
7024, непроливайка 300 мл з ручками і силіконовою трубочкою №1
Sun Bond
від
98,30
грн
в 37 аптеках інших міст
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Форма випуску
"Курносики"
"Курносики", з твердим носиком
100, кружка
2/780, непроливайка
4/102
4/102, со слож. силік. труб.
4/113
5000
5002
5003
5004
5005
5007
5010
5011
5015
5021
5022
5025 Спорт
5030
5035
5040
56/109, спортивний з трубкою
56/113
56/501,непролив, Canpol babies
56/510, з силіконовою насадкою
56/512, тренувальна
56/516, непроливайка
7020, непроливайка
7021, непроливайка
7023
7024, непроливайка
7027, непроливайка
7029, непроливайка
7223
7224, непроливайка
74/050, з силік. трубочкою
81/222, спорт. з трубк.(малий)
A40
Enjoy
K12J
K15
LI 114, Cool
LI 700
LI 701
LI 702
LI 703
LI 704
LI 708
LI 710
LI 727
LI 733
LI 733, непроливайка
LI 735
SCF551/03, 6 міс.+
SCF551/05, 6 міс.+
SCF553/00, 12 міс.+
SCF553/00, EasySip, 12+ міс.
SCF750/00
SCF751/00
SCF751/05, 6 міс.+
SCF751/07, 6 міс.+
SCF752/00
SCF753/00
SCF753/04
SCF753/05, 12 міс.
SCF753/06
SCF753/07, 12 міс.
SCF755/00, 18+ мес
evolution
А42 Premium з носиком
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Пакування
100 мл
125 мл
150 мл
180 мл
200 мл
210 мл
220 мл
240 мл
250 мл
260 мл
270 мл
275 мл
300 мл
330 мл
350 мл
360 мл
370 мл
420 мл
450 мл
7019 150 мл
7021 6+ 250 мл
7023 300 мл
7024 300 мл
7025 320 мл
7026 200 мл
7027 300 мл
7028 300 мл
7029 250 мл
7225 420 мл
Hello Little коала (бірюзовий)
Hello Little панда (бежевий)
Racing-кабріол. (свет.-синий)
SO COOL!, жовтий 400 мл
SO COOL!, рожевий 400 мл
від 6 міс. 200 мл
від 6 міс. 375 мл
для хлопчиків 200 мл
з 12 міс. 260 мл
з м'яким силіконовим носиком 230 мл
з носиком 260 мл
з ручками
з силіконовим носиком
зелений
зелений 270 мл
м'яка ручка 340 мл
рожева 250 мл
рожевий
рожевий 270 мл
синій
синій 270 мл
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Виробник
AB Berren-Handlowy
BURDA BEBEK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S
Canpol
Mapa GmbH
Ningbo Raffini Import & Export
Philips Consumer Lifestyle
Royal King Infant Products
Sun Bond
Syryca
Wonderstar Co.,Ltd
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
Zenith Infant Products
АТ Дистрибьюшн ООО
Гамма
ЛИНДО ООО
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