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Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
Дитячий посуд
інший посуд
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СІТОЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ
56/010 №1
Canpol
від
149,06
грн
в 468 аптеках
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ПОСУД
56/582 ложка з довгою ручкою №1
Canpol
від
62,46
грн
в 173 аптеках
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ПОСУД
21/488 м'яка ложка силіконова №1
Canpol
від
50,30
грн
в 168 аптеках
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ЛОЖКА
Li 807 силіконова №1
від
49,94
грн
в 152 аптеках
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НІБЛЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ "LINDO"
Li 805 з ковпачком №1
ЛИНДО ООО
від
100,84
грн
в 123 аптеках
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ЛОЖКА "BABY TEAM"
6102 м'яка силіконова №1
Ningbo Raffini Import & Export
від
67,80
грн
в 120 аптеках
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ЛОЖКА
"курносики" 7060 для годування з довгою ручкою №2
Wonderstar Co.,Ltd
від
58,00
грн
в 91 аптеці інших міст
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ЩІТКА ДЛЯ МИТТЯ ПЛЯШОК ТА СОСОК "LINDO"
Рк 014-а з губкою №1
ЛИНДО ООО
від
63,30
грн
в 85 аптеках
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ПОСУД
31/406 рожева тарілка з ложкою №1
Canpol
від
105,86
грн
в 79 аптеках інших міст
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ЛОЖКА
"курносики" 7063 від 4-х міс., силіконова №1
від
62,00
грн
в 77 аптеках інших міст
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ПОСУД
2/938 ложка для годування №1
Canpol
від
106,73
грн
в 63 аптеках
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ЛОЖКА "BABY TEAM"
6112 із довгою ручкою №1
від
36,76
грн
в 63 аптеках
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ПОСУД
31/406 синя тарілка з ложкою №1
Canpol
від
176,80
грн
в 62 аптеках
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НІБЛЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ "LINDO"
Li 815 №1
ЛИНДО ООО
від
107,46
грн
в 59 аптеках
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ПОСУД
9/581 ложки магічні №2
Canpol
від
91,46
грн
в 52 аптеках
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ЛОЖКА "BABY TEAM"
Для годування 4+ 6101 №2
від
45,40
грн
в 41 аптеці
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ЩІТКА ДЛЯ МИТТЯ ПЛЯШОК ТА СОСОК "LINDO"
"курносики" 7097 із довгою ручкою №1
ЛИНДО ООО
від
31,90
грн
в 38 аптеках інших міст
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ПОСУД
74/005, тарілка з двома відділеннями зверушки №1
Canpol
від
52,20
грн
в 33 аптеках інших міст
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ЛОЖКА ТА ВИДЕЛКА
"курносики" 7061 від 4-х місяців №1
ЛИНДО ООО
від
44,99
грн
в 32 аптеках інших міст
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ПОСУД
2/422 тарілка+ложка+виделка ведмедик №1
Canpol
від
113,40
грн
в 26 аптеках
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Форма випуску
"Курносики"
"Курносики", Ніблер
2/422
2/581
2/582
2/938
21/300, тарілка з кришкою
21/488
2100
31/401
31/406
33120
34602
35/353, LOVI
4/406
4/411
4/412
4/415
4/417
4/519, тарілка з меламіну
4/520
4/520 з вушками
4/530, ложки з меламіну
4/533
4/802, zoo
5008
51/010
56/010
56/011
56/105
56/131 (для 56/105)
56/582
59/582
6101
6102
6103
6106
6107
6111
6112
6195
6202
74/005, тарілка з 2 відділен.
9/581
9/583
Li 805
Li 807
Li 815
Li806 4+
SCF355/00
SCF355/07
SCF358/00
ST6
А52
Рк 014-А
д/годування 4+ 6101
ложка
ложка чарівна
набір ложок
тарілка
тарілка пластикова
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Пакування
200 мл
7060
7061
7063
7064
7065
7066
7097
Hello Little, бежева
Hello Little, зелена
Hello Little, рожева
Hello Little, синя
Hello Little, червона
Toys рожева
Toys синя
Моя перша кружка тренувальна 150 мл
зелена
зелено-синя
м'яка
набір
рожева
рожевий
рожево-зелена
силіконова
синя
синій
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Виробник
Canpol
Ningbo Raffini Import & Export
Novatex
Philips Consumer Lifestyle
Royal King Infant Products
Sun Bond
Syryca
Wonderstar Co.,Ltd
Zhejiang Maternal Love Babies Articles Co.,Ltd
АТ Дистрибьюшн
АТ Дистрибьюшн ООО
ЛИНДО ООО
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