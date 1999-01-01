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10Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку

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СІТОЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ
СІТОЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ
56/010 №1
Canpol
від 149,06 грн
в 468 аптеках
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ПОСУД
ПОСУД
56/582 ложка з довгою ручкою №1
Canpol
від 62,46 грн
в 173 аптеках
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ПОСУД
ПОСУД
21/488 м'яка ложка силіконова №1
Canpol
від 50,30 грн
в 168 аптеках
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ЛОЖКА
ЛОЖКА
Li 807 силіконова №1
від 49,94 грн
в 152 аптеках
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НІБЛЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ "LINDO"
НІБЛЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ "LINDO"
Li 805 з ковпачком №1
ЛИНДО ООО
від 100,84 грн
в 123 аптеках
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ЛОЖКА "BABY TEAM"
ЛОЖКА "BABY TEAM"
6102 м'яка силіконова №1
Ningbo Raffini Import & Export
від 67,80 грн
в 120 аптеках
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ЛОЖКА
ЛОЖКА
"курносики" 7060 для годування з довгою ручкою №2
Wonderstar Co.,Ltd
від 58,00 грн
в 91 аптеці інших міст
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ЩІТКА ДЛЯ МИТТЯ ПЛЯШОК ТА СОСОК "LINDO"
ЩІТКА ДЛЯ МИТТЯ ПЛЯШОК ТА СОСОК "LINDO"
Рк 014-а з губкою №1
ЛИНДО ООО
від 63,30 грн
в 85 аптеках
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ПОСУД
ПОСУД
31/406 рожева тарілка з ложкою №1
Canpol
від 105,86 грн
в 79 аптеках інших міст
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ЛОЖКА
ЛОЖКА
"курносики" 7063 від 4-х міс., силіконова №1
від 62,00 грн
в 77 аптеках інших міст
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ПОСУД
ПОСУД
2/938 ложка для годування №1
Canpol
від 106,73 грн
в 63 аптеках
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ЛОЖКА "BABY TEAM"
ЛОЖКА "BABY TEAM"
6112 із довгою ручкою №1
від 36,76 грн
в 63 аптеках
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ПОСУД
ПОСУД
31/406 синя тарілка з ложкою №1
Canpol
від 176,80 грн
в 62 аптеках
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НІБЛЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ "LINDO"
НІБЛЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ "LINDO"
Li 815 №1
ЛИНДО ООО
від 107,46 грн
в 59 аптеках
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ПОСУД
ПОСУД
9/581 ложки магічні №2
Canpol
від 91,46 грн
в 52 аптеках
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ЛОЖКА "BABY TEAM"
ЛОЖКА "BABY TEAM"
Для годування 4+ 6101 №2
від 45,40 грн
в 41 аптеці
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ЩІТКА ДЛЯ МИТТЯ ПЛЯШОК ТА СОСОК "LINDO"
ЩІТКА ДЛЯ МИТТЯ ПЛЯШОК ТА СОСОК "LINDO"
"курносики" 7097 із довгою ручкою №1
ЛИНДО ООО
від 31,90 грн
в 38 аптеках інших міст
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ПОСУД
ПОСУД
74/005, тарілка з двома відділеннями зверушки №1
Canpol
від 52,20 грн
в 33 аптеках інших міст
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ЛОЖКА ТА ВИДЕЛКА
ЛОЖКА ТА ВИДЕЛКА
"курносики" 7061 від 4-х місяців №1
ЛИНДО ООО
від 44,99 грн
в 32 аптеках інших міст
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ПОСУД
ПОСУД
2/422 тарілка+ложка+виделка ведмедик №1
Canpol
від 113,40 грн
в 26 аптеках
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