Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТДелакс лакто (Delax lacto)

Делакс лакто (Delax lacto) (439669) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Делакс лакто (Delax lacto)
Ціна в місті Київ
від 149,00 грн
Без рецепта
10 шт від 149,00 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 123 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Сироп
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ