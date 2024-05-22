Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залозиАрктик келп (Arctic kelp)

Арктик келп (Arctic kelp) (429586) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Арктик келп (Arctic kelp)
Ціна в місті Київ
від 550,30 грн
Без рецепта
300 шт від 550,30 грн
В наявності в 28 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
300 шт.
Дієтичні добавки
12.1. Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози