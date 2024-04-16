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Активні речовини — “Й”ЙОД* (IODUM*)

ЙОД* (IODUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 20 препаратів
Йоддицерин® розчин нашкірний, флакон, 25 мл, № 1; Фармак
Йоддицерин® Розчин нашкірний, флакон, 25 мл, № 1 Фармак
В 1090 аптеках
від 42,50 грн
Ціни в аптеках
Йод-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йод-Вішфа Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 955 аптеках
від 23,72 грн
Ціни в аптеках
Люгс® розчин для зовнішнього застосування, 1 %, контейнер, 20 мл, з механічним розпилювачем, з механічним розпилювачем, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Люгс® Розчин для зовнішнього застосування, 1 %, контейнер, 20 мл, з механічним розпилювачем, з механічним розпилювачем, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 924 аптеках
від 133,70 грн
Ціни в аптеках
Йод розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 100 мл, № 1; Фітофарм
Йод Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 100 мл, № 1 Фітофарм
В 384 аптеках
від 94,64 грн
Ціни в аптеках
Йоду розчин спиртовий 5% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; Тернофарм
Йоду розчин спиртовий 5% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 Тернофарм
В 214 аптеках
від 31,26 грн
Ціни в аптеках
Йод розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; Фітофарм
Йод Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 Фітофарм
В 164 аптеках
від 22,00 грн
Ціни в аптеках
Йоду розчин спиртовий 5% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Тернофарм
Йоду розчин спиртовий 5% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Тернофарм
В 146 аптеках
від 15,09 грн
Ціни в аптеках
Йоду розчин спиртовий 5% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 100 мл, № 1; Тернофарм
Йоду розчин спиртовий 5% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 100 мл, № 1 Тернофарм
В 57 аптеках
від 136,53 грн
Ціни в аптеках
Йод розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йод Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 46 аптеках
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
Йод розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон скляний, 20 мл, № 1; Тернофарм
Йод Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон скляний, 20 мл, № 1 Тернофарм
В 21 аптеці
від 14,82 грн
Ціни в аптеках
Йод розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Тернофарм
Йод Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Тернофарм
В 10 аптеках
від 40,00 грн
Ціни в аптеках
Йод розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; Кілафф
Йод Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 Кілафф
В 3 аптеках
від 17,81 грн
Ціни в аптеках
Йод розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; Червона зірка
Йод Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 Червона зірка
В 2 аптеках
від 22,00 грн
Ціни в аптеках
Йод розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон скляний, 10 мл, № 1; Тернофарм
Йод Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон скляний, 10 мл, № 1 Тернофарм
В 2 аптеках
від 14,29 грн
Ціни в аптеках
Йод розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон полімерний, 20 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Йод Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон полімерний, 20 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 2 аптеках
від 16,18 грн
Ціни в аптеках
Йод розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 10 мл, № 1; Фітофарм
Йод Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 10 мл, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці
від 15,42 грн
Ціни в аптеках
Йод розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1; Тернофарм
Йод Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 20 мл, № 1 Тернофарм
В 1 аптеці
від 22,00 грн
Ціни в аптеках
Йод розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон полімерний, 10 мл, № 1; Тернофарм
Йод Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон полімерний, 10 мл, № 1 Тернофарм
В 1 аптеці
від 12,32 грн
Ціни в аптеках
Йоду розчин спиртовий 5% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 10 мл, № 1; Віола
Йоду розчин спиртовий 5% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 10 мл, № 1 Віола
Немає в наявності
Йоду розчин спиртовий 5% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 9 мл, № 1; Тернофарм
Йоду розчин спиртовий 5% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 5 %, флакон, 9 мл, № 1 Тернофарм
Немає в наявності

препарат містить елементарний йод, для якого характерні протимікробна, місцевоподразнювальна та відволікаюча дії. при нанесенні на шкіру і слизові оболонки препарат зумовлює подразнювальну дію і може спричинити рефлекторні зміни в діяльності організму, проникаючи, йод активно впливає на обмін речовин, посилює процеси дисиміляції.

зовнішньо як антисептичний, подразнювальний засіб при інфекційно- запальних захворюваннях шкіри та слизових оболонок, для обробки операційного поля, для профілактики інфікування невеликих ушкоджень цілісності шкіри, для зменшення запальних процесів при міозитах, невралгіях (чинить відволікаючу дію).

при зовнішньому застосуванні йодом змочують ватний тампон, який використовують для обробки уражених ділянок шкіри.

підвищена чутливість до йоду; діабетичні, трофічні виразки.

нежить, кропив’янка, слино- та сльозовиділення, висипи на шкірі, контактний дерматит, набряк Квінке.