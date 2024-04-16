ЙОД* (IODUM*) Діюча речовина
препарат містить елементарний йод, для якого характерні протимікробна, місцевоподразнювальна та відволікаюча дії. при нанесенні на шкіру і слизові оболонки препарат зумовлює подразнювальну дію і може спричинити рефлекторні зміни в діяльності організму, проникаючи, йод активно впливає на обмін речовин, посилює процеси дисиміляції.
зовнішньо як антисептичний, подразнювальний засіб при інфекційно- запальних захворюваннях шкіри та слизових оболонок, для обробки операційного поля, для профілактики інфікування невеликих ушкоджень цілісності шкіри, для зменшення запальних процесів при міозитах, невралгіях (чинить відволікаючу дію).
при зовнішньому застосуванні йодом змочують ватний тампон, який використовують для обробки уражених ділянок шкіри.
підвищена чутливість до йоду; діабетичні, трофічні виразки.
нежить, кропив’янка, слино- та сльозовиділення, висипи на шкірі, контактний дерматит, набряк Квінке.