Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюГідра крем (Hydra cream) Гідра крем (Hydra cream) (429572) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 440,11 грн Без рецепта 1 шт від 440,11 грн 1 шт від 399,41 грн В наявності в 120 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник П'єр Фабр Медикамент Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою Реєстраційне посвідчення 12.2-18-3/17854 від 09.08.2019