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Гідра крем (Hydra cream) (429572) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гідра крем (Hydra cream)
Ціна в місті Київ
від 440,11 грн
Без рецепта
1 шт від 440,11 грн 1 шт від 399,41 грн
В наявності в 120 аптеках
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Виробник
Об'єм
40 мл
Косметичні засоби
1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-3/17854 від 09.08.2019