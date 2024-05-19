Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюАВЕН КЛІНАНС ГІДРА КРЕМЦіни в аптеках

АВЕН КЛІНАНС ГІДРА КРЕМ 40 мл - Київ (642387) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
540,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
540,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
539,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
539,75 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
540,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
540,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
450,54 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
540,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (3)
540,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3)
443,64
Економія: -28,44 грн
415,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
540,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
539,76 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
539,80
Економія: -16,19 грн
523,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
435,05
Економія: -19,85 грн
415,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (3)
490,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (3)
490,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
432,35
Економія: -17,15 грн
415,20 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
539,80
Економія: -16,19 грн
523,61 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
440,11 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (3)
540,00 грн