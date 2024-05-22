Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесівВітекс (Vitex)

Вітекс (Vitex) (426570) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Вітекс (Vitex)
Ціна в місті Київ
від 189,59 грн
Без рецепта
90 шт, 500 мг від 189,59 грн
В наявності в 329 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів