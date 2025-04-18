Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
314,80
Економія при броні: -46,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
311,94
Економія при броні: -17,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
294,74
Економія при броні: -43,92 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
6.8 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
17.4 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Мерефа, вул. Дніпровська, 148-Г
23.5 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 38
54.9 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
309,90
Економія при броні: -41,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
99.4 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
99.6 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Широка, 2
102.1 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
299,48
Економія при броні: -30,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 7
102.3 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
314,00
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
293,12
Економія при броні: -25,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
107.2 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
107.3 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
301,97
Економія при броні: -16,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
115.7 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
117.5 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
123.6 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
124.6 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
125.1 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн