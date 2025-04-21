Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
298,26
Економія при броні: -47,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
295,42
Економія при броні: -44,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
297,69
Економія при броні: -45,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
309,01
Економія при броні: -41,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
301,84
Економія при броні: -50,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
303,03
Економія при броні: -51,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Vitex капсули 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн