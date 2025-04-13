Комплексної дії (мультифункціональні)

Зубна паста фторовмісна (Fluoride toothpaste)

2 препарати
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ЗУБНАЯ ПАСТА ФТОРОВМІСНА "DENTAVIT" / "ДЕНТАВІТ"
ЗУБНАЯ ПАСТА ФТОРОВМІСНА "DENTAVIT" / "ДЕНТАВІТ"
160 г цілющий бальзам №1
Вітекс
Немає в наявності
ЗУБНАЯ ПАСТА ФТОРОВМІСНА "DENTAVIT" / "ДЕНТАВІТ"
ЗУБНАЯ ПАСТА ФТОРОВМІСНА "DENTAVIT" / "ДЕНТАВІТ"
160 г антимікробна, із сріблом №1
Вітекс
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Вітекс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
160 г
Косметичні засоби