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Комплексної дії (мультифункціональні)
Зубна паста фторовмісна (Fluoride toothpaste)
2 препарати
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ЗУБНАЯ ПАСТА ФТОРОВМІСНА "DENTAVIT" / "ДЕНТАВІТ"
160 г цілющий бальзам №1
Вітекс
Немає в наявності
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ЗУБНАЯ ПАСТА ФТОРОВМІСНА "DENTAVIT" / "ДЕНТАВІТ"
160 г антимікробна, із сріблом №1
Вітекс
Немає в наявності
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Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Вітекс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
160 г
Косметичні засоби
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
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