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Детрікал (Detrical) (417500) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Детрікал (Detrical)
Ціна в місті Київ
від 163,43 грн
Без рецепта
60 шт, 320 мг від 163,43 грн
В наявності в 148 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
320 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин