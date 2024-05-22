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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВенатура Вітамін Д3 (Venatura Vitamin D3)

Венатура Вітамін Д3 (Venatura Vitamin D3) (417493) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Венатура Вітамін Д3 (Venatura Vitamin D3)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Краплі
Об'єм
20 мл
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин