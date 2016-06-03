Листя.

Подрібнена сировина: шматочки листя різноманітної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 5 мм. Колір від світло-зеленого до сірувато-зеленого, іноді з фіолетовим відтінком. Запах приємний. Смак пряно-гіркий.

Порошок крупний: шматочки листя різноманітної форми, подрібнені до розміру часток близько 4 мм. Колір від світло-зеленого до сірувато-зеленого, іноді з фіолетовим відтінком. Запах приємний. Смак пряно-гіркий.