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Евкаліпту листя (Folia eucalypti) (414659) - інструкція із застосування ATC-класифікація

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Евкаліпту листя (Folia eucalypti)
Ціна в місті Київ
від 38,71 грн
Без рецепта
1 шт, 75 г від 38,71 грн 1 шт, 50 г від 41,02 грн 20 шт, 2,5 г від 39,88 грн 1 шт, 50 г від 40,00 грн 1 шт, 50 г від 35,00 грн 1 шт, 75 г від 50,10 грн
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В наявності в 439 аптеках
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Форма випуску
Листя
Дозування
75 г
Кількість штук в упаковці
1 шт.
ATC-група
A01A D11 Інші
Реєстраційне посвідчення
UA/5756/01/01 від 03.06.2016
Міжнародна назва
EUCALYPTUS VIMINALIS*& (ЕВКАЛІПТ ПРУТОВИДНИЙ*&)

Евкаліпту листя інструкція із застосування

Склад

діюча речовина: евкаліпта листя. 

Лікарська форма

Листя. 

Подрібнена сировина: шматочки листя різноманітної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 5 мм. Колір від світло-зеленого до сірувато-зеленого, іноді з фіолетовим відтінком. Запах приємний. Смак пряно-гіркий. 

Порошок крупний: шматочки листя різноманітної форми, подрібнені до розміру часток близько 4 мм. Колір від світло-зеленого до сірувато-зеленого, іноді з фіолетовим відтінком. Запах приємний. Смак пряно-гіркий. 

Фармакотерапевтична група

Засоби для застосування у стоматології. Код АТС А01А D11. 

Евкаліпта листя містять олію ефірну, флавоноїди, речовини дубильні, кислоту елагову, хлорофіл, фенолокислоти. Цей комплекс біологічно активних речовин виявляє антисептичну, протизапальну, болезаспокійливу, в'яжучу, репаративну і відхаркувальну дію. Препарати з листя евкаліпта згубно діють на стрептококи, стафілококи, дизентерійну та кишкову палички, гнійних та анаеробних збудників, сприяють швидкому загоєнню ран. 

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарському засобі. Бронхіальна астма, бронхоспазм, коклюш, несправжній круп. 

Діти

Препарат застосовують дітям старше 3 років. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома. 

Термін придатності

2 роки. 

Категорія відпуску

Без рецепта.

Евкаліпта прутовидного листя
Евкаліпта прутовидного листя листя 75 г пачка з внутрішн. пакетом, №1
від 38,71 грн
В наявності в 439 аптеках
Ціни в аптеках
Евкаліпта прутовидного листя
Евкаліпта прутовидного листя листя 75 г пачка з внутрішн. пакетом, №1
від 38,71 грн
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