Евкаліпту листя (Folia eucalypti) (414659) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Евкаліпту листя інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: евкаліпта листя.
Лікарська форма
Листя.
Подрібнена сировина: шматочки листя різноманітної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 5 мм. Колір від світло-зеленого до сірувато-зеленого, іноді з фіолетовим відтінком. Запах приємний. Смак пряно-гіркий.
Порошок крупний: шматочки листя різноманітної форми, подрібнені до розміру часток близько 4 мм. Колір від світло-зеленого до сірувато-зеленого, іноді з фіолетовим відтінком. Запах приємний. Смак пряно-гіркий.
Фармакотерапевтична група
Засоби для застосування у стоматології. Код АТС А01А D11.
Евкаліпта листя містять олію ефірну, флавоноїди, речовини дубильні, кислоту елагову, хлорофіл, фенолокислоти. Цей комплекс біологічно активних речовин виявляє антисептичну, протизапальну, болезаспокійливу, в'яжучу, репаративну і відхаркувальну дію. Препарати з листя евкаліпта згубно діють на стрептококи, стафілококи, дизентерійну та кишкову палички, гнійних та анаеробних збудників, сприяють швидкому загоєнню ран.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарському засобі. Бронхіальна астма, бронхоспазм, коклюш, несправжній круп.
Діти
Препарат застосовують дітям старше 3 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Термін придатності
2 роки.
Категорія відпуску
Без рецепта.