пластирі інші
Лейкопластир мозольний Айпласт (Adhesive plaster corn Aiplast)
Характеристики
Виробник
Медхауз Свіс Гмбх
Медичні вироби
пластирі інші
Форма випуску
19 х 72 мм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
5 шт.
Реєстрація
12.2-18-3/12409 від 04.06.2020
