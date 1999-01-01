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пластирі інші
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Пластир аерозольний рідкий водостІйкий AEROSKIN Biolikar™
Пластир аерозольний рідкий водостІйкий AEROSKIN Biolikar™
Аерозоль балон алюмінієвий 50 мл №1
Киевфармгрупп
від 87,69 грн
в 320 аптеках
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Медичний силіконовий пластир від шрамів та рубців  Стопрубець®
Медичний силіконовий пластир від шрамів та рубців  Стопрубець®
9 х 12 см №1
СИНТЕЗ ООО
від 676,00 грн
в 283 аптеках
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Набір медичних пластирів "Сімейний TIDY"
Набір медичних пластирів "Сімейний TIDY"
Набір №20
NordePlast
від 67,50 грн
в 202 аптеках
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Пластир на тканинній основі Піннаролл
Пластир на тканинній основі Піннаролл
2,5 см х 5 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
від 38,50 грн
в 159 аптеках інших міст
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Пластир у рулонах Dr.Bauer
Пластир у рулонах Dr.Bauer
2,5 см х 500 см на нетканній основі №1
Тетафарм
від 32,00 грн
в 118 аптеках
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Пластир у рулонах Dr.Bauer
Пластир у рулонах Dr.Bauer
1,25 см х 500 см на нетканній основі №1
Тетафарм
від 7,00 грн
в 118 аптеках
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Пластир у рулонах Dr.Bauer
Пластир у рулонах Dr.Bauer
2 см х 500 см на тканинній основі №1
Тетафарм
від 36,72 грн
в 111 аптеці
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ ВОДОСТІЙКИХ "ДИТЯЧИЙ" "H Dr. House"
НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ ВОДОСТІЙКИХ "ДИТЯЧИЙ" "H Dr. House"
№16
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
від 55,50 грн
в 65 аптеках
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ЛЕЙКОПЛАСТИР "STERI-STRIP"
ЛЕЙКОПЛАСТИР "STERI-STRIP"
12 мм х 100 мм №1
від 38,61 грн
в 37 аптеках
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ПЛАСТИР MILPLAST BREATHABLE HAND СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ РУК
ПЛАСТИР MILPLAST BREATHABLE HAND СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ РУК
№14
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
від 71,18 грн
в 36 аптеках
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ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ TETA®
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ TETA®
1,9 см х 7,2 см для дітей №10
Тетафарм
від 22,49 грн
в 34 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL "NATURAL CARE"
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL "NATURAL CARE"
2,5 см х 7,2 см №200
Forans Eesti
від 734,97 грн
в 32 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР MILPLAST CLASSIC СТЕРИЛЬНИЙ
ПЛАСТИР MILPLAST CLASSIC СТЕРИЛЬНИЙ
7 х 2 см №20
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
від 69,00 грн
в 29 аптеках
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ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA®
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA®
2,5 х 7,2 см №1
Тетафарм
від 2,28 грн
в 27 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA®
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA®
1,9 см х 7,2 см для дітей №10
Тетафарм
від 18,91 грн
в 26 аптеках
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ПЛАСТИР MILPLAST BIG SIZE НЕСТАНДАРТНОГО РОЗМІРУ
ПЛАСТИР MILPLAST BIG SIZE НЕСТАНДАРТНОГО РОЗМІРУ
№1
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
від 67,00 грн
в 23 аптеках
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ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA®
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA®
2,5 см х 7,2 см для дітей №10
від 29,93 грн
в 19 аптеках
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ПЛАСТИР К-ТРАНС
ПЛАСТИР К-ТРАНС
5 м х 2,5 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 44,94 грн
в 18 аптеках інших міст
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ЛЕЙКОПЛАСТИР "STERI-STRIP"
ЛЕЙКОПЛАСТИР "STERI-STRIP"
6 мм х 75 мм №1
від 32,10 грн
в 12 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL "NATURAL CARE"
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL "NATURAL CARE"
1,9 см х 7,2 см №200
Forans Eesti
від 874,90 грн
в 11 аптеках інших міст
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