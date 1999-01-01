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Пластир аерозольний рідкий водостІйкий AEROSKIN Biolikar™
Аерозоль балон алюмінієвий 50 мл №1
Киевфармгрупп
від
87,69
грн
в 320 аптеках
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Медичний силіконовий пластир від шрамів та рубців Стопрубець®
9 х 12 см №1
СИНТЕЗ ООО
від
676,00
грн
в 283 аптеках
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Набір медичних пластирів "Сімейний TIDY"
Набір №20
NordePlast
від
67,50
грн
в 202 аптеках
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Пластир на тканинній основі Піннаролл
2,5 см х 5 м №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
від
38,50
грн
в 159 аптеках інших міст
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Пластир у рулонах Dr.Bauer
2,5 см х 500 см на нетканній основі №1
Тетафарм
від
32,00
грн
в 118 аптеках
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Пластир у рулонах Dr.Bauer
1,25 см х 500 см на нетканній основі №1
Тетафарм
від
7,00
грн
в 118 аптеках
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Пластир у рулонах Dr.Bauer
2 см х 500 см на тканинній основі №1
Тетафарм
від
36,72
грн
в 111 аптеці
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ ВОДОСТІЙКИХ "ДИТЯЧИЙ" "H Dr. House"
№16
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
від
55,50
грн
в 65 аптеках
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ЛЕЙКОПЛАСТИР "STERI-STRIP"
12 мм х 100 мм №1
3М
від
38,61
грн
в 37 аптеках
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ПЛАСТИР MILPLAST BREATHABLE HAND СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ РУК
№14
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
від
71,18
грн
в 36 аптеках
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ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ TETA®
1,9 см х 7,2 см для дітей №10
Тетафарм
від
22,49
грн
в 34 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL "NATURAL CARE"
2,5 см х 7,2 см №200
Forans Eesti
від
734,97
грн
в 32 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР MILPLAST CLASSIC СТЕРИЛЬНИЙ
7 х 2 см №20
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
від
69,00
грн
в 29 аптеках
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ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA®
2,5 х 7,2 см №1
Тетафарм
від
2,28
грн
в 27 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA®
1,9 см х 7,2 см для дітей №10
Тетафарм
від
18,91
грн
в 26 аптеках
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ПЛАСТИР MILPLAST BIG SIZE НЕСТАНДАРТНОГО РОЗМІРУ
№1
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
від
67,00
грн
в 23 аптеках
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ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA®
2,5 см х 7,2 см для дітей №10
від
29,93
грн
в 19 аптеках
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ПЛАСТИР К-ТРАНС
5 м х 2,5 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
44,94
грн
в 18 аптеках інших міст
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ЛЕЙКОПЛАСТИР "STERI-STRIP"
6 мм х 75 мм №1
3М
від
32,10
грн
в 12 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ MEDRULL "NATURAL CARE"
1,9 см х 7,2 см №200
Forans Eesti
від
874,90
грн
в 11 аптеках інших міст
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Форма випуску
1 см х 500 см
1,25 см х 5 м
1,25 см х 500 см
1,9 см х 7,2 см
1,9 см х 7,2 см, прозорий
1,9 х 7,2 см
12 мм х 100 мм
12 х 18 см
12,5 мм х 9,1 м
19 мм х 72 мм
19 мм х 76 мм
19 х 72 мм
2 см х 500 см
2,5 см х 1 м
2,5 см х 5 м
2,5 см х 500 см
2,5 см х 7,2 см
2,5 х 7,2 см
3 см х 500 см
32 х 4 см
5 м х 1,25 см
5 м х 2,5 см
5 м х 5 см
5 см х 5 м
5 см х 7,5 см
5 см х 9 см
50 х 6 см
6 мм х 100 мм
6 мм х 75 мм
6 см х 10 см
7 х 2 см
72 мм х 19 мм
9 см х 10 см
9 см х 15 см
9 см х 20 см
9 см х 25 см
9 х 12 см
Санбант 19 мм х 72 мм
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балон алюм. 50 мл
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3М
Cansin Saglik Gerecleri
Forans Eesti
Jiangsu Nanfang Medical
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
Merz Pharmaceuticals
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
NordePlast
Tosama
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
АК-Фарм
Аптека Гаєвського
Верофарм
Калина Медицинская Производственная Компания
Калина Медична Виробнича Компанія
Киевфармгрупп
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
Медхауз Свис Гмбх
СИНТЕЗ ООО
Сарепта
Тетафарм
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
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