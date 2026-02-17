Київ
Про товар
Ціни
Лейкопластир мозольний Айпласт (Adhesive plaster corn Aiplast)
Лейкопластир мозольний Айпласт (Adhesive plaster corn Aiplast)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
76,95
Економія при броні:
-3,56 грн
73,39
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
8.3 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
76,28
Економія при броні:
-2,89 грн
73,39
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Вишневе, вул. Святоюріївська, 10/2
13.0 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
80,24
Економія при броні:
-4,11 грн
76,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
13.1 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
78,94
Економія при броні:
-2,81 грн
76,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Ірпінь, вул. Центральна, 27
21.0 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
79,23
Економія при броні:
-3,10 грн
76,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 4-Б
21.0 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
79,88
Економія при броні:
-3,75 грн
76,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
24.5 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
80,40
Економія при броні:
-4,27 грн
76,13
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
30.5 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
80,06
Економія при броні:
-3,93 грн
76,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
120.2 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
80,41
Економія при броні:
-4,28 грн
76,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Житомир, вул. Київська, 89
131.5 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
77,06
Економія при броні:
-3,67 грн
73,39
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, вул. Хлібна, 16
132.9 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
76,27
Економія при броні:
-3,08 грн
73,19
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
133.1 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
76,81
Економія при броні:
-3,42 грн
73,39
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Житомир, вул. Київська, 39
133.2 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
76,13
Економія при броні:
-2,94 грн
73,19
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
133.9 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
77,38
Економія при броні:
-4,19 грн
73,19
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
133.9 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
76,23
Економія при броні:
-3,04 грн
73,19
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
134.1 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
76,05
Економія при броні:
-2,86 грн
73,19
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Черкаси, вул. Університетська, 29
155.6 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
76,59
Економія при броні:
-3,20 грн
73,39
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
157.6 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
77,58
Економія при броні:
-4,19 грн
73,39
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
159.5 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
78,54
Економія при броні:
-5,15 грн
73,39
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
159.6 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МОЗОЛЬНИЙ 1,9 см х 7,2 см №5
Медхауз Свіс Гмбх
76,11
Економія при броні:
-2,72 грн
73,39
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню