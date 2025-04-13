Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи

Кардітрав (Carditrav)

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Кардітрав
Кардітрав
Капсули 352 мг тм solution pharm №20
Фарміс ЛТД
від 174,60 грн
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Кардітрав
Кардітрав
Капсули 352 мг тм solution pharm №20
Фарміс ЛТД
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 174,60 грн
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Характеристики
Виробник
Фарміс ЛТД
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
352 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки