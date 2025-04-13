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Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
Кардітрав (Carditrav)
2 препарати
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Кардітрав
Капсули 352 мг тм solution pharm №20
Фарміс ЛТД
від
174,60
грн
в 162 аптеках
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Кардітрав
Капсули 352 мг тм solution pharm №20
Фарміс ЛТД
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ціни в
Київ
від
174,60
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Фарміс ЛТД
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
352 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
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