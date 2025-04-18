Київ
Кардітрав (Carditrav)

Кардітрав (Carditrav)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 155 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
175,62 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
179,96 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
180,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
176,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
175,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
174,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
176,31 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
180,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
175,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
180,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
175,79 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
180,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
176,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
175,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
180,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
175,27 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
4.1 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
175,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Солом'янська, 36
4.1 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
174,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
176,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Солом'янська, 21
4.2 км
Кардітрав капсули 352 мг №20
Фарміс ЛТД
175,17 грн
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