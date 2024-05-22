Гепадоктор (Hepadoctor) (404989) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Гепадоктор інструкція із застосування
Характеристика
добавка дієтична до раціону харчування Гепатодоктор — додаткове джерело фосфоліпідів, карнітину та силімарину, з метою покращення фізіологічного стану гепатобіліарної системи, підвищення стійкості організму до впливу негативних чинників навколишнього середовища. Має загальнозміцнювальні та детоксикаційні властивості.
Рекомендації з вживання
перед вживанням необхідна консультація лікаря.
Спосіб вживання та дози: по 10 мл 1–2 р/добу після прийому їжі.
Термін вживання: 2–3 тиж. В подальшому термін вживання узгоджується з лікарем.
Протипоказання
дитячий вік, період вагітності та годування грудьми, індивідуальна чутливість до компонентів.
Особливості застосування
не перевищувати рекомендовану денну кількість. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.