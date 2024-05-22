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Гепадоктор (Hepadoctor) (404989) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Гепадоктор (Hepadoctor)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
20 шт Немає в наявності 20 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Розчин
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

Гепадоктор інструкція із застосування

Характеристика

добавка дієтична до раціону харчування Гепатодоктор — додаткове джерело фосфоліпідів, карнітину та силімарину, з метою покращення фізіологічного стану гепатобіліарної системи, підвищення стійкості організму до впливу негативних чинників навколишнього середовища. Має загальнозміцнювальні та детоксикаційні властивості.

Рекомендації з вживання

перед вживанням необхідна консультація лікаря.
Спосіб вживання та дози: по 10 мл 1–2 р/добу після прийому їжі.
Термін вживання: 2–3 тиж. В подальшому термін вживання узгоджується з лікарем.

Протипоказання

дитячий вік, період вагітності та годування грудьми, індивідуальна чутливість до компонентів.

Особливості застосування

не перевищувати рекомендовану денну кількість. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.