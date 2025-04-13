фізіологічно сірка захищає вухо від пилу, сторонніх тіл та інфекцій. Це природний бар’єр, що перешкоджає росту бактерій, вірусів та грибів. Вушна сірка змащує зовнішній слуховий прохід, що захищає шкіру від незначних травм і запобігає потраплянню води у вушний канал. Дрібні сторонні тіла (наприклад пил), що потрапляють у вухо, зв’язуються, а потім видаляються з вуха шляхом самоочищення. Вушна сірка висихає невеликими грудками, які рухаються до периферії, а потім випадають з вушного каналу.

Деякі люди мають вузькі або більш звивисті слухові канали, тому навіть невелика кількість сірки має тенденцію до надмірного накопичення у вусі, а в інших сірка утворюється в надмірній кількості. Механізм самоочищення може вийти з ладу, і тоді спостерігається схильність до надмірного скупчення вушної сірки у вусі. Схильність до надмірної секреції вушної сірки може бути вродженою і викликати утворення сірчаної пробки у ранньому віці (у немовлят та дітей). Тоді сірка виділяється рясніше, що турбує батьків маленьких дітей — її можна побачити у вигляді плям на вушних раковинах.

Ще однією важливою причиною посиленого утворення сірки є механічне подразнення поверхні вушного каналу, наприклад, при використанні слухових апаратів або навушників, або у людей, які використовують ватні палички для чищення вух.

Формування вушних сірчаних пробок призводить до зниження гостроти слуху, шуму у вухах (дзвін або гудіння), закладеності вух, особливо при прийомі ванни (пом’якшена сірка повністю блокує слуховий прохід), неприємних відчуттів тріскання та шкрябання у вусі (особливо під час рухів головою), болю у вухах (вушна сірка подразнює і може викликати дерматит вушних каналів) і неприємних відчуттів власного голосу (відлуння).

За допомогою Іаріклін Спрей слуховий прохід утримується в чистоті, що запобігає накопиченню вушної сірки і можливим ускладненням, наприклад запаленню.