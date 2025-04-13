ІАРІКЛІН СПРЕЙ (EARICLEAN SPRAY)
ІАРІКЛІН СПРЕЙ інструкція із застосування
Склад
Склад: діоктил сульфосукцинат натрію, екстракт алое, гіалуронат натрію, гліцерин.
Характеристика
Іаріклін Спрей — м’який виріб, призначений для гігієни вух. Використовується для видалення залишків вушної сірки та сірчаних пробок та запобігання їх утворенню.
Медичний виріб містить:
діоктил сульфосукцинат натрію, який ефективно видаляє вушну сірку, особливо у дітей;
екстракт алое вера, природний інгредієнт, відомий своїми зволожуючими властивостями;
гіалуронат натрію, відповідальний за підтримання належної гідратації слизових оболонок вуха.
Медичний виріб не містить консервантів, парабенів та пропелентів.
Показання ІАРІКЛІН СПРЕЙ
фізіологічно сірка захищає вухо від пилу, сторонніх тіл та інфекцій. Це природний бар’єр, що перешкоджає росту бактерій, вірусів та грибів. Вушна сірка змащує зовнішній слуховий прохід, що захищає шкіру від незначних травм і запобігає потраплянню води у вушний канал. Дрібні сторонні тіла (наприклад пил), що потрапляють у вухо, зв’язуються, а потім видаляються з вуха шляхом самоочищення. Вушна сірка висихає невеликими грудками, які рухаються до периферії, а потім випадають з вушного каналу.
Деякі люди мають вузькі або більш звивисті слухові канали, тому навіть невелика кількість сірки має тенденцію до надмірного накопичення у вусі, а в інших сірка утворюється в надмірній кількості. Механізм самоочищення може вийти з ладу, і тоді спостерігається схильність до надмірного скупчення вушної сірки у вусі. Схильність до надмірної секреції вушної сірки може бути вродженою і викликати утворення сірчаної пробки у ранньому віці (у немовлят та дітей). Тоді сірка виділяється рясніше, що турбує батьків маленьких дітей — її можна побачити у вигляді плям на вушних раковинах.
Ще однією важливою причиною посиленого утворення сірки є механічне подразнення поверхні вушного каналу, наприклад, при використанні слухових апаратів або навушників, або у людей, які використовують ватні палички для чищення вух.
Формування вушних сірчаних пробок призводить до зниження гостроти слуху, шуму у вухах (дзвін або гудіння), закладеності вух, особливо при прийомі ванни (пом’якшена сірка повністю блокує слуховий прохід), неприємних відчуттів тріскання та шкрябання у вусі (особливо під час рухів головою), болю у вухах (вушна сірка подразнює і може викликати дерматит вушних каналів) і неприємних відчуттів власного голосу (відлуння).
За допомогою Іаріклін Спрей слуховий прохід утримується в чистоті, що запобігає накопиченню вушної сірки і можливим ускладненням, наприклад запаленню.
Рекомендації по використанню
Іаріклін Спрей слід використовувати відповідно до інструкцій.
У разі виникнення будь-яких питань слід проконсультуватися зі своїм лікарем або іншим кваліфікованим медичним працівником.
Медичний виріб призначений для дітей віком старше 1 року та дорослих.
Дозування
Регулярна гігієна вух. Користуватися 1–2 рази на тиждень.
Видалення вушної сірки та сірчаної пробки. Використовувати щодня протягом 3–4 днів.
Спосіб використання. Перед використанням струсити флакон Іаріклін Спрей, а потім ввести аплікатор у зовнішній вушний канал і натиснути кілька разів, поки не з’явиться рідина. Ввести належну дозу. Зачекати приблизно 1 хв і ввести фізіологічний р-н солі у вушний канал, щоб промити вухо. Повторити цю дію з другим вухом. Форма спрею забезпечує рівномірне розпилювання та точне дозування.
Після використання слід промити аплікатор під проточною водою.
З міркувань гігієни та уникнення можливого перенесення інфекції рекомендується використовувати 1 флакон для однієї людини.
Задля безпеки не слід використовувати аплікатор не за призначенням.
Не використовувати пошкоджений аплікатор.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Протипоказання
підвищена чутливість (алергія) до інгредієнтів медичного виробу.
Особливості застосування
попередження
Не вводити вушний аплікатор занадто глибоко у вушний канал, щоб уникнути подразнення чи пошкодження.
Не використовувати Іаріклін Спрей у разі перфорації барабанної перетинки, вушних інфекцій або при застосуванні дренажу вуха.
Не використовувати медичний виріб у разі болю у вусі без консультації з лікарем.
Медичний виріб для вух. Уникати контакту з очима.
Не проковтувати вміст медичного виробу.
Передозування
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.