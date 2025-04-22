ІАРІКЛІН СПРЕЙ (EARICLEAN SPRAY)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
448,10
Економія при броні: -59,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
423,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
423,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
393,47
Економія при броні: -58,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
423,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
436,62
Економія при броні: -14,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
438,50
Економія при броні: -50,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
436,16
Економія при броні: -66,45 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
438,70
Економія при броні: -50,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
445,06
Економія при броні: -110,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
436,70
Економія при броні: -66,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
423,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
465,54
Економія при броні: -96,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
423,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний 20 мл №1
Органосін Лайф Сайєнс
423,60 грн