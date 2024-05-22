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Девісол стронг (Devisol strong) (400734) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Девісол стронг (Devisol strong)
Ціна в місті Київ
від 237,92 грн
Без рецепта
100 шт, 50 мкг від 237,92 грн 100 шт, 100 мкг Немає в наявності
В наявності в 16 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки жувальні
Дозування
50 мкг
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин
Міжнародна назва
COLECALCIFEROLUM (КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ)

Девісол стронг інструкція із застосування

Спосіб застосування та дози

По 1 таблетці (50 мкг або 100 мкг) на добу. Таблетку можна розжувати, розсмоктати або проковтнути цілою.

Дозування і тривалість прийому може визначатися лікарем індивідуально.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 ᵒС. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Склад

1 таблетка містить 50 мкг * (2000 МО) і 100 мкг * (4000 МО) вітаміну D3 (холекальциферолу).

Термін придатності

3 роки.

Виробник

«Фарм Оі», Калліоті 2, ФМ-04360 Туусула, Фінляндія, для Оріон Корпорейшн, Фінляндія.

ДЕВІСОЛ СТРОНГ
ДЕВІСОЛ СТРОНГ таблетки жувальні 50 мкг, №100
від 237,92 грн
В наявності в 16 аптеках
Ціни в аптеках
ДЕВІСОЛ СТРОНГ
ДЕВІСОЛ СТРОНГ таблетки жувальні 50 мкг, №100
від 237,92 грн
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