Девісол стронг (Devisol strong) (400734) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 237,92 грн
Без рецепта
Виробник
Pharmia OY
Форма випуску
Таблетки жувальні
Дозування
50 мкг
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Міжнародна назва
Девісол стронг інструкція із застосування
Спосіб застосування та дози
По 1 таблетці (50 мкг або 100 мкг) на добу. Таблетку можна розжувати, розсмоктати або проковтнути цілою.
Дозування і тривалість прийому може визначатися лікарем індивідуально.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ᵒС. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Склад
1 таблетка містить 50 мкг * (2000 МО) і 100 мкг * (4000 МО) вітаміну D3 (холекальциферолу).
Термін придатності
3 роки.
Виробник
«Фарм Оі», Калліоті 2, ФМ-04360 Туусула, Фінляндія, для Оріон Корпорейшн, Фінляндія.
ДЕВІСОЛ СТРОНГ таблетки жувальні 50 мкг, №100
від 237,92 грн