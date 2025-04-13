Дієтичні добавки, що підтримують процеси в кістковій тканині

Кальцій Д3 (Calcium D3)

3 препарати
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КАЛЬЦІЙ Д3 "ДЕТРІКАЛ"
КАЛЬЦІЙ Д3 "ДЕТРІКАЛ"
Таблетки жувальні пляшка пластикова з апельсиновим смаком №60
Немає в наявності
КАЛЬЦІЙ Д3 "ДЕТРІКАЛ"
КАЛЬЦІЙ Д3 "ДЕТРІКАЛ"
Таблетки жувальні пляшка пластикова з апельсиновим смаком №30
Орландо Лтд
Немає в наявності
КАЛЬЦІЙ-D3 ВЕРТЕКС
КАЛЬЦІЙ-D3 ВЕРТЕКС
Капсули №50
Вертекс
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Інструкція вказана для КАЛЬЦІЙ Д3 "ДЕТРІКАЛ" таблетки жувальні пляшка пластикова з апельсиновим смаком №60

Кальцій Д3 інструкція із застосування

Інструкція вказана для КАЛЬЦІЙ Д3 "ДЕТРІКАЛ" таблетки жувальні пляшка пластикова з апельсиновим смаком №60

Протипоказання

Діти віком до 12 років, вагітність та період лактації, гіперкальціємія, саркоїдоз, сечокам’яна хвороба з утворенням кальцієвих конкрементів, ниркова недостатність, індивідуальна підвищена чутливість до компонентів продукту.

Спосіб застосування

Дорослим і дітям старше 12 років по 2 капсулі 3 рази на добу. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін придатності

24 місяці.

Характеристики
Форма випуску
Таблетки жувальні
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки