Кальцій Д3 (Calcium D3)
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Інструкція вказана для КАЛЬЦІЙ Д3 "ДЕТРІКАЛ" таблетки жувальні пляшка пластикова з апельсиновим смаком №60
Кальцій Д3 інструкція із застосування
Інструкція вказана для КАЛЬЦІЙ Д3 "ДЕТРІКАЛ" таблетки жувальні пляшка пластикова з апельсиновим смаком №60
Протипоказання
Діти віком до 12 років, вагітність та період лактації, гіперкальціємія, саркоїдоз, сечокам’яна хвороба з утворенням кальцієвих конкрементів, ниркова недостатність, індивідуальна підвищена чутливість до компонентів продукту.
Спосіб застосування
Дорослим і дітям старше 12 років по 2 капсулі 3 рази на добу. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Термін придатності
24 місяці.
Характеристики
Форма випуску
Таблетки жувальні
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.