Фармакодинаміка.

Гербіон® плющ, льодяники, — це рослинний лікарський засіб, на основі сухого екстракту листя плюща, який діє як муколітичний, спазмолітичний та бронхолітичний засіб. Основними інгредієнтами сухого екстракту листя плюща є сапоніни тритерпену, головним чином гедеракозид C та альфа-гедерин.

Альфа-гедерин пригнічує ендоцитоз бета 2 -адренергічних рецепторів, що збільшує активність бета 2 -адренергічних клітин у слизовій оболонці бронхів та епітелію легень. Це призводить до зменшення внутрішньоклітинних рівнів кальцію у слизовій оболонці бронхів, що спричиняє розслаблення бронхів. Завдяки стимулюванню бета 2 -адренергічних рецепторів альвеолярні епітеліальні клітини типу II продукують більше сурфактанту, що призводить до зниження в’язкості слизу. Таким чином, полегшується відхаркування та кашель.

Фармакокінетика.

Немає жодних наявних даних про фармакокінетичні властивості сухого екстракту листя плюща.