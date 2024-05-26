завжди використовуйте Ектобріс (Ectobreath) відповідно до цієї інструкції із застосування. Проконсультуйтеся з вашим лікарем або фармацевтом перед використанням, якщо у вас є питання.

Якщо вашим лікарем не призначено інше, вдихайте вміст одного однодозового контейнера (2,5 ml (мл)) по мірі необхідності, до двох разів на добу, використовуючи небулайзер.

Переконайтеся, що небулайзер чистий та не забруднений. Діти віком 10 років і молодше повинні проводити інгаляцію під наглядом дорослих.

1. Від’єднайте один однодозовий контейнер від стрічки.

2. Відкрийте однодозовий контейнер над лійкою розпилювача небулайзера. Для цього, тримаючи однодозовий контейнер за корпус, поверніть ковпачок, який знаходиться на його верхівці.

3. Вилийте весь вміст в ємність небулайзера, обережно натиснувши на контейнер.

Невелика кількість рідини залишиться в контейнері.

4. Використовуйте небулайзер відповідно до інструкцій його виробника.

5. Дітям віком до 2 років може знадобитися спеціальне технічне обладнання (наприклад, маски з м’яким покриттям) для проведення інгаляції.

Використовуйте обладнання, рекомендоване виробником небулайзера.

Щоб гарантувати стерильність продукту, кожен однодозовий контейнер призначений тільки для одноразового використання.