Ектобріс (Ectobreath) (397505) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ектобріс інструкція із застосування
Характеристика
Ектобріс (Ectobreath) – це медичний виріб, що містить Ectoin® — натуральну молекулу з протизапальними і мембраностабілізуючими властивостями, що захищає клітини.
Ектобріс (Ectobreath) являє собою ізотонічний розчин і може бути використаний як допоміжний засіб для зменшення запалення і полегшення симптомів захворювань дихальних шляхів, у разі алергічної або неалергічної астми, бронхіту або хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).
Ектобріс (Ectobreath) захищає і зволожує слизову оболонку дихальних шляхів, наприклад, при впливі твердих частинок, квіткового пилку, пилу або сухого повітря в опалювальних або кондиціонованих приміщеннях.
Ектобріс (Ectobreath) запобігає симптомам алергічних реакцій дихальної системи при алергічній астмі, викликаної, наприклад, домашнім пилом або квітковим пилком.
Використання Ектобріс (Ectobreath) як допоміжного засобу при лікуванні і для профілактики симптомів бронхіту запобігає висиханню слизових оболонок, розріджує в’язкий слиз, полегшуючи його відкашлювання.
Ектобріс (Ectobreath) можна вводити за допомогою струменевих, сітчастих і ультразвукових небулайзерів.
Ектобріс (Ectobreath) не містить консервантів.
Рекомендації по використанню
завжди використовуйте Ектобріс (Ectobreath) відповідно до цієї інструкції із застосування. Проконсультуйтеся з вашим лікарем або фармацевтом перед використанням, якщо у вас є питання.
Якщо вашим лікарем не призначено інше, вдихайте вміст одного однодозового контейнера (2,5 ml (мл)) по мірі необхідності, до двох разів на добу, використовуючи небулайзер.
Переконайтеся, що небулайзер чистий та не забруднений. Діти віком 10 років і молодше повинні проводити інгаляцію під наглядом дорослих.
1. Від’єднайте один однодозовий контейнер від стрічки.
2. Відкрийте однодозовий контейнер над лійкою розпилювача небулайзера. Для цього, тримаючи однодозовий контейнер за корпус, поверніть ковпачок, який знаходиться на його верхівці.
3. Вилийте весь вміст в ємність небулайзера, обережно натиснувши на контейнер.
Невелика кількість рідини залишиться в контейнері.
4. Використовуйте небулайзер відповідно до інструкцій його виробника.
5. Дітям віком до 2 років може знадобитися спеціальне технічне обладнання (наприклад, маски з м’яким покриттям) для проведення інгаляції.
Використовуйте обладнання, рекомендоване виробником небулайзера.
Щоб гарантувати стерильність продукту, кожен однодозовий контейнер призначений тільки для одноразового використання.
Побічна дія
як і всі інгаляційні продукти, інгаляція з використанням Ектобріс (Ectobreath) може призвести до побічних ефектів. У деяких випадках не можна виключити негативний вплив на перебіг астми. Будь ласка, повідомте вашого лікаря, фармацевта або уповноваженого представника в Україні ТОВ «Юрія-фарм» у разі виникнення побічних ефектів, пов’язаних з використанням Ектобріс (Ectobreath). У цьому випадку застосування медичного виробу слід негайно припинити.
Якщо стан погіршується, зверніться до лікаря або фармацевта.
Особливості застосування
застосування у період вагітності або годування груддю. Наразі немає даних про застосування Ектобріс (Ectobreath) у період вагітності або годування груддю.
Проконсультуйтеся з вашим лікарем або фармацевтом перед використанням даного медичного виробу, якщо ви:
– вагітні або годуєте груддю;
– не впевнені, чи вагітні ви чи ні.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
немає відомих взаємодій між Ектобріс (Ectobreath) та іншими інгаляційними розчинами.
Зачекайте не менше 15 хв між використанням Ектобріс (Ectobreath) і інгаляцією інших медичних виробів або лікарських засобів.
Умови зберігання
Ектобріс (Ectobreath) слід зберігати при температурі 2–25 °C.
Зберігати у недоступному для дітей місці.