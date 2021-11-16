препарат застосовується вагінально. Перед застосуванням песарій слід звільнити від контурної чарункової упаковки. Для лікування застосовують по 1 песарію 2 рази на добу. Курс лікування — 7–10 днів залежно від характеру захворювання. При необхідності можливе подовження курсу лікування до 20 днів. Для профілактики венеричних захворювань застосовують по 1 песарію не пізніше ніж через 2 год після статевого акту.

Діти. Досвіду застосування в педіатричній практиці немає.