Гексікон (Hexicon) (394784) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гексікон інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Активний відносно найпростіших, грампозитивних і грамнегативних бактерій: Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae. Слабко чутливими до препарату є деякі штами Pseudomonas spp., Proteus spp. Нечутливі до препарату кислотостійкі форми бактерій, спори бактерій, гриби, віруси.
Фармакокінетика. При інтравагінальному застосуванні практично не всмоктується, системної дії не чинить.
Показання Гексікон
профілактика венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідіоз, уреаплазмоз).
Профілактика інфекційно-запальних ускладнень в акушерстві та гінекології (перед оперативним лікуванням гінекологічних захворювань, перед пологами й абортом, до і після встановлення внутрішньоматкової спіралі, до і після діатермокоагуляції шийки матки, перед внутрішньоматковими дослідженнями).
Лікування бактеріального вагінозу, кольпіту, ерозій шийки матки.
Застосування Гексікон
препарат застосовується вагінально. Перед застосуванням песарій слід звільнити від контурної чарункової упаковки. Для лікування застосовують по 1 песарію 2 рази на добу. Курс лікування — 7–10 днів залежно від характеру захворювання. При необхідності можливе подовження курсу лікування до 20 днів. Для профілактики венеричних захворювань застосовують по 1 песарію не пізніше ніж через 2 год після статевого акту.
Діти. Досвіду застосування в педіатричній практиці немає.
Протипоказання
гіперчутливість до компонентів препарату.
Побічна дія
можливі алергічні реакції, свербіж, що минають після відміни препарату. Можливі печіння та подразнення у місці введення песарію.
Особливості застосування
потрапляння гіпохлоритних відбілювальних речовин на тканини, що раніше знаходилися у контакті з препаратом, який містить хлоргексидин, може сприяти появі коричневих плям на тканині.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Не протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Дослідження не проводилися.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
препарат не можна застосовувати разом з детергентами, що містять аніонну групу (сапоніни, натрію лаурилсульфат, натрію карбоксиметилцелюлоза), а також з милом. Мило може інактивувати хлоргексидин, тому перед застосуванням препарату залишки мила необхідно ретельно змити. Туалет зовнішніх статевих органів не впливає на ефективність і переносимість песаріїв, оскільки препарат застосовується інтравагінально.
Не рекомендується одночасне застосування з йодом.
Передозування
не виявлено.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при температурі 2–8 °С.