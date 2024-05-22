Вертебра — це додаткове джерело глікозаміногліканів — глюкозаміну сульфату, хондроїтину сульфату, природної органічної сполуки сірки — метилсульфонілметану, колагену, активних компонентів екстракту кореня гарпагофітуму (іридоїдних глікозидів) та марганцю, які можуть поліпшити функціональний стан міжхребцевих дисків та суглобів.

Глюкозаміну сульфат бере участь у формуванні хрящової тканини, сприяє відновленню та сповільненню її руйнування при деструктивних змінах, стимулює синтез протеогліканів, що забезпечує підтримання стану міжхребцевих (фасеткових) суглобів та дисків.

Хондроїтину сульфат — один з основних компонентів сполучної тканини, що входить до складу міжхребцевих суглобів, дисків та зв’язок, забезпечує їх вологонасичення, сприяє захисту і зменшенню вираженості запалення, допомагає стимулювати регенерацію, перешкоджає їх руйнуванню.

Метилсульфонілметан — органічне джерело сірки, яка забезпечує гнучкість і еластичність сполучної та хрящової тканини. Метилсульфонілметан сприяє зменшенню вираженості запалення та підтримці компонентів міжхребцевих з’єднань.

Колаген — один з основних компонентів пульпозного ядра, фіброзного кільця, хрящової тканини міжхребцевих дисків, м’язів і суглобів. Колаген при дегенеративних змінах зазнає руйнування. Гідролізат колагену сприяє відновленню його вмісту та сповільненню руйнівних змін.

Екстракт кореня гарпагофітуму містить активні компоненти іридоїдних глікозидів, які сприяють зменшенню вираженості запалення в міжхребцевих дисках та суглобах.

Марганець — ключовий мікроелемент синтезу сполучної тканини та матриксу хряща.

Вітамін С допомагає підтримувати структуру і функцію хрящової та сполучної тканини. Вітамін С є активатором у синтезі колагену.

Біль у спині є однією з основних проблем, що завдає страждання, призводить до втрати працездатності та інвалідності. Вона пов’язана переважно з руйнуванням міжхребцевого диска і формуванням м’язово-фасціальних дисфункцій. Дегенерація диска і формування стійкого напруження м’язів змінює механіку і структуру спінальних з’єднань. Основними структурними змінами при дегенеративних захворюваннях дисків та суглобів хребта є втрата основних компонентів — протеогліканів (хондроїтину сульфату), що призводить до зниження осмотичного тиску, зневоднення диску та зменшення вмісту колагену, що веде до розволокнення фіброзного кільця диска, втрати міцності і прогресування дегенеративних змін. Збалансована комбінація компонентів Вертебра сприяє покращенню метаболічних процесів, захисту структурних компонентів міжхребцевого диска та суглобів.