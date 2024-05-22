Вертебра (Vertebra) (387759) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Вертебра інструкція із застосування
Характеристика
Вертебра — це додаткове джерело глікозаміногліканів — глюкозаміну сульфату, хондроїтину сульфату, природної органічної сполуки сірки — метилсульфонілметану, колагену, активних компонентів екстракту кореня гарпагофітуму (іридоїдних глікозидів) та марганцю, які можуть поліпшити функціональний стан міжхребцевих дисків та суглобів.
Глюкозаміну сульфат бере участь у формуванні хрящової тканини, сприяє відновленню та сповільненню її руйнування при деструктивних змінах, стимулює синтез протеогліканів, що забезпечує підтримання стану міжхребцевих (фасеткових) суглобів та дисків.
Хондроїтину сульфат — один з основних компонентів сполучної тканини, що входить до складу міжхребцевих суглобів, дисків та зв’язок, забезпечує їх вологонасичення, сприяє захисту і зменшенню вираженості запалення, допомагає стимулювати регенерацію, перешкоджає їх руйнуванню.
Метилсульфонілметан — органічне джерело сірки, яка забезпечує гнучкість і еластичність сполучної та хрящової тканини. Метилсульфонілметан сприяє зменшенню вираженості запалення та підтримці компонентів міжхребцевих з’єднань.
Колаген — один з основних компонентів пульпозного ядра, фіброзного кільця, хрящової тканини міжхребцевих дисків, м’язів і суглобів. Колаген при дегенеративних змінах зазнає руйнування. Гідролізат колагену сприяє відновленню його вмісту та сповільненню руйнівних змін.
Екстракт кореня гарпагофітуму містить активні компоненти іридоїдних глікозидів, які сприяють зменшенню вираженості запалення в міжхребцевих дисках та суглобах.
Марганець — ключовий мікроелемент синтезу сполучної тканини та матриксу хряща.
Вітамін С допомагає підтримувати структуру і функцію хрящової та сполучної тканини. Вітамін С є активатором у синтезі колагену.
Біль у спині є однією з основних проблем, що завдає страждання, призводить до втрати працездатності та інвалідності. Вона пов’язана переважно з руйнуванням міжхребцевого диска і формуванням м’язово-фасціальних дисфункцій. Дегенерація диска і формування стійкого напруження м’язів змінює механіку і структуру спінальних з’єднань. Основними структурними змінами при дегенеративних захворюваннях дисків та суглобів хребта є втрата основних компонентів — протеогліканів (хондроїтину сульфату), що призводить до зниження осмотичного тиску, зневоднення диску та зменшення вмісту колагену, що веде до розволокнення фіброзного кільця диска, втрати міцності і прогресування дегенеративних змін. Збалансована комбінація компонентів Вертебра сприяє покращенню метаболічних процесів, захисту структурних компонентів міжхребцевого диска та суглобів.
Рекомендації з вживання
збалансований комплекс Вертебра вживається як дієтична добавка для дорослих для підтримки та захисту компонентів міжхребцевих дисків та суглобів при запально-дегенеративних змінах.
Вживати дорослим по 1–2 саше на добу незалежно від прийому їжі. Перед вживанням вміст 1 саше слід повністю розчинити в 100–200 ml (мл) теплої питної води та вжити відразу після приготування. Рекомендований курс та термін споживання — 3 міс, якщо лікар не призначив інакше. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Застереження щодо вживання: підвищена чутливість до окремих компонентів. Перед початком вживання дієтичної добавки та при одночасному вживанні з будь-якими лікарськими засобами рекомендована консультація лікаря. Перед вживанням добавки хворим на цукровий діабет доцільно проводити контроль рівня глюкози у крові. Дотримуватись обережності при призначенні разом з антикоагулянтами.
Не слід вживати як заміну повноцінного раціону харчування. Не вживати дітям.
З підсолоджувачами. Не є лікарським засобом.
Різноманітне і збалансоване харчування та здоровий спосіб життя важливі для вас.
Протипоказання
вагітність та годування грудьми, тяжкі порушення функції печінки та нирок. Не вживати за наявності виразки шлунку або дванадцятипалої кишки, або каменів у жовчному міхурі. Не вживати дітям віком до 18 років.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в сухому і недоступному для дітей місці.