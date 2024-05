Фармакодинаміка.

Механізм дії.

Даптоміцин — це натуральний продукт класу циклічних ліпопептидів, що проявляє активність лише щодо грампозитивних бактерій.

Даптоміцин зв’язується (у присутності іонів кальцію) з клітинними мембранами бактерій та спричиняє швидку деполяризацію мембранного потенціалу клітин як у фазі росту, так і в стаціонарній фазі. Ця втрата мембранного потенціалу спричиняє інгібіцію протеїну, ДНК та синтезу РНК, внаслідок чого гине бактеріальна клітина з її незначним лізисом. Зв’язок фармакокінетики та фармакодинаміки.

Даптоміцин продемонстрував швидку, залежну від концентрації бактерицидну активність проти грампозитивних мікроорганізмів in vitro та в in vivo моделях на тваринах. У моделях на тваринах AUC/МІС та C max /МІС корелюють з ефективністю та передбаченим знищенням бактеріальних клітин в умовах in vivo у разових дозах, еквівалентних дозам 4 мг/кг та 6 мг/кг 1 раз на добу у людини.

Механізми резистентності.

Поява штамів зі зниженою чутливістю до даптоміцину відзначалася, зокрема, у пацієнтів зі складними для лікування інфекціями та/або після застосування лікарського засобу протягом тривалого часу. Зокрема, повідомляли про випадки неефективності лікування пацієнтів з інфекціями Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis або Enterococcus faecium, у тому числі пацієнтів із бактеріємією, що супроводжувалося селекцією мікроорганізмів зі зниженою чутливістю або вираженою резистентністю до даптоміцину у період лікування. Механізм(-и) резистентності до даптоміцину ще не визначений(-і).

Граничні значення.

Граничні значення мінімальної інгібуючої концентрації (МІС), встановлені Європейською комісією із визначення антимікробної чутливості (EUCAST) для бактерій роду Staphylococcus та Streptococcus (окрім S. pneumoniae), такі: чутливі при ≤ 1 мг/л та резистентні при > 1 мг/л.

Чутливість.

Поширеність резистентних видів може бути різною, залежно від географічних зон та впродовж часу для окремих видів, тому бажано мати місцеву інформацію з резистентності, особливо при лікуванні тяжких інфекцій. У разі необхідності слід звернутися за порадою до експерта, якщо місцева поширеність резистентних видів така, що доцільність застосування лікарського засобу є сумнівною, принаймні для лікування деяких типів інфекцій.

Зазвичай чутливі види:

Staphylococcus aureus*.

Staphylococcus haemolyticus.

Коагулазонегативні стафілококи:

Streptococcus agalactiae*.

Streptococcus dysgalactiae підвид equisimilis*.

Streptococcus pyogenes*.

Стрептококи групи G:

Clostridium perfringens.

Peptostreptococcus spp.

Мікроорганізми, яким притаманна резистентність:

Грамнегативні мікроорганізми.

*Види, активність щодо яких була належним чином доведена у ході клінічних досліджень.

Клінічна ефективність для дорослих.

Відомо, що у ході двох клінічних досліджень з участю дорослих пацієнтів з ускладненими інфекціями шкіри та м’яких тканин 36% пацієнтів, які отримували даптоміцин, відповідали критеріям синдрому системної запальної реакції (SIRS). Найчастішим типом інфекції була ранова інфекція (38% пацієнтів), а у 21% пацієнтів спостерігалися великі абсцеси. Таку обмеженість популяції пацієнтів, які проходили лікування, слід взяти до уваги при прийнятті рішення щодо застосування даптоміцину.

Існують дані рандомізованого контрольованого відкритого дослідження з участю 235 пацієнтів з бактеріємією, зумовленою Staphylococcus aureus (тобто при отриманні принаймні однієї позитивної культури Staphylococcus aureus крові до введення першої дози). Відомо, що 19 із 120 пацієнтів, які отримували даптоміцин, відповідали критеріям діагностики правостороннього інфекційного ендокардиту (RIE). Із цих 19 пацієнтів 11 були інфіковані метицилінчутливими та 8 — метицилінрезистентними штамами Staphylococcus aureus. Частота успішних результатів у пацієнтів із RIE наведена у таблиці.

Групи пацієнтів Даптоміцин Препарат порівняння Відмінності у результатах n/N (%) n/N (%) Rates (95% ДІ) Популяція з призначеним лікуванням Правосторонній інфекційний ендокардит 8/19 (42,1%) 7/16 (43,8%) 1,6% (-34,6; 31,3) Лікування згідно з протоколом Правосторонній інфекційний ендокардит 6/12 (50,0%) 4/8 (50,0%) 0,0% (-44,7; 44,7)

Повідомлялося про те, що неефективність лікування, зумовлена стійкою або рецидивуючою інфекцією Staphylococcus aureus, спостерігалася у 19 із 120 (15,8%) пацієнтів групи прийому даптоміцину, 9 із 53 (16,7%) пацієнтів групи прийому ванкоміцину та 2 із 62 (3,2%) пацієнтів, які отримували напівсинтетичний пеніцилін з антистафілококовою активністю. Серед пацієнтів, у яких відзначалася неефективність лікування, 6 пацієнтів із групи прийому даптоміцину та 1 із групи прийому ванкоміцину були інфіковані Staphylococcus aureus, що зумовило підвищення МІС даптоміцину під час або після лікування. Більшість пацієнтів, у яких відзначалася неефективність лікування у зв’язку зі стійкою або рецидивуючою інфекцією, спричиненою Staphylococcus aureus, мали глибоко локалізовані вогнища інфекції та не отримали необхідного хірургічного втручання.

Клінічна ефективність у дітей.

Існують дані дослідження DAP-PEDS-07–03, що оцінювало безпеку та ефективність даптоміцину у дітей віком від 1 до 17 років з ускладненими інфекціями шкіри та м’яких тканин (ІШМТ), спричиненим грампозитивними патогенами.

Пацієнтів зараховували за поетапним підходом до чітко визначених вікових груп і вони отримували залежні від віку дози один раз на день протягом 14 днів:

Вікова група 1 (n = 113): від 12 до 17 років отримували даптоміцин у дозі 5 мг/кг або стандартний препарат порівняння;

Вікова група 2 (n = 113): від 7 до 11 років отримували даптоміцин у дозі 7 мг/кг або стандартний препарат порівняння;

Вікова група 3 (n = 125): від 2 до 6 років, які отримували даптоміцин у дозі 9 мг/кг або стандартний препарат порівняння;

Вікова група 4 (n = 45): від 1 до <2 років отримували даптоміцин у дозі 10 мг/кг або стандартний препарат порівняння.

Первинною метою дослідження була оцінка безпеки лікування. Вторинною метою була оцінка ефективності внутрішньовенного введення доз даптоміцину, залежно від віку, порівняно зі стандартною терапією. У дослідження було включено загалом 389 пацієнтів, у тому числі 256 пацієнтів, які отримували даптоміцин, та 133 пацієнти, які отримували стандартне лікування.

У всіх популяціях показники клінічної ефективності були співставними у групі лікування даптоміцином та групі стандартної терапії, що підтверджувало первинний аналіз ефективності у групі «всі рандомізовані пацієнти, які отримували не менше однієї дози досліджуваного лікарського засобу» (ITT).

Короткий опис клінічних результатів, визначених спонсором:

Показник загальної клінічної ефективності a у дітей із ІШМТ даптоміцин n/N (%) стандартний препарат порівняння n/N (%) % різниця Намір лікувати 227/257 (88,3%) 114/132 (86,4%) 2.0 Змінений намір лікувати 186/210 (88,6%) 92/105 (87,6%) 0.9 Клінічно оцінюється 204/207 (98,6%) 99/99 (100%) 1.5 Мікробіологічно оцінюваний 164/167 (98,2%) 78/78 (100%) 1.8

Загальний коефіцієнт терапевтичної відповіді даптоміцину та стандартної терапії був аналогічним для лікування при інфекціях, спричинених MRSA, MSSA та Streptococcus pyogenes (див. таблицю нижче; популяція, придатна до мікробіологічної оцінки); частота реакцій становила > 94% для обох груп лікування серед цих поширених збудників.

Підсумок терапевтичної відповіді за типом збудника базової лінії (популяція ME):

Збудник Показник загальної клінічної ефективності a у дітей із ІШМТ Даптоміцин Препарат порівняння Метицилін-чутливий Staphylococcus aureus (MSSA) 68/69 (99%) 28/29 (97%) Метицилін-резистентний Staphylococcus aureus (MRSA) 63/66 (96%) 34/34 (100%) Streptococcus pyogenes 17/18 (94%) 5/5 (100%)

a — Кількість пацієнтів, які досягли клінічного успіху (клінічний відгук «Виліковування» або «Покращення») та мікробіологічного успіху (патогенна відповідь рівня «Ерадикація» або «Імовірна ерадикація»), визначалась як показник загальної клінічної ефективності.

Існують дані дослідження DAP-PEDBAC-11–02, що оцінювало безпеку та ефективність даптоміцину у дітей віком від 1 до 17 років з бактеріємією, спричиненою золотистим стафілококом.

Пацієнти були рандомізовані у співвідношенні 2:1 до наступних вікових груп та отримали залежні від віку дози один раз на день протягом 42 днів:

Вікова група 1 (n = 21): від 12 до 17 років, які отримували даптоміцин у дозі 7 мг/кг або стандартний препарат порівняння;

Вікова група 2 (n = 28): від 7 до 11 років, які отримували даптоміцин у дозі 9 мг/кг або стандартний препарат порівняння;

Вікова група 3 (n = 32): від 1 до 6 років, які отримували даптоміцин у дозі 12 мг/кг або стандартний препарат порівняння;

Первинною метою дослідження була оцінка безпеки внутрішньовенного введення даптоміцину порівняно із стандартним лікуванням антибіотиками. Вторинними завданнями були: клінічний результат на основі оцінки клінічної відповіді експертом, який проводить оцінку у сліпому дослідженні; покращення під час проведення тесту; мікробіологічна відповідь на основі визначення базового початкового рівня зараження збудником під час оцінки виліковування.

У всіх популяціях показники клінічної ефективності були співставними у групі даптоміцину та групі стандартного лікування.

Всього в дослідженні брали участь 81 суб’єкт, включаючи 55 суб’єктів, які отримували даптоміцин, та 26 суб’єктів, які отримували стандартне лікування. Пацієнти віком від 1 до 2 років не були включені в дослідження. У всіх популяціях показники клінічного успіху були порівняними у групі даптоміцину та групи лікування стандартним препаратом порівняння.

Підсумки визначення клінічної ефективності за оцінкою виліковування експертом, який проводить оцінку у сліпому дослідженні:

Клінічна ефективності у дітей з ІШМТ Даптоміцин n/N(%) Препарат порівняння n/N(%) різниця відсоткових значень Пацієнти із модифікованим лікуванням 46/52 (88,5%) 19/24 (79,2%) 9,3% Пацієнти із модифікованим лікуванням за даними мікробіологічного дослідження 45/51 (88,2%) 17/22 (77.3%) 11.0% Придатні до клінічної оцінки 36/40 (90,0%) 9/12 (75,0%) 15,0%

Мікробіологічна ефективність за оцінкою виліковування для пацієнтів, які застосовували даптоміцин та стандартну терапію, при інфекціях, спричинених MRSA та MSSA, представлена у таблиці нижче (мікробіологічно модифікована популяція ITT):

Збудник Мікробіологічний рівень ефективності у дітей з ІШМТ n/N(%) Даптоміцин Препарат порівняння Метицилін-чутливий Staphylococcus aureus (MSSA) 43/44 (97,7%) 19/19 (100%) Метицилін-резистентний Staphylococcus aureus (MRSA) 6/7 (85,7%) 3/3 (100%)

Фармакокінетика.

Фармакокінетика даптоміцину є в цілому лінійною та не залежить від дози в діапазоні від 4 до 12 мг/кг при введенні один раз на добу у вигляді 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії тривалістю до 14 днів у здорових добровольців. Стійка терапевтична концентрація досягається на третій день.

Даптоміцин, що вводиться у вигляді 2-хвилинної внутрішньовенної ін’єкції, також виявляє пропорційну дозі фармакокінетику у затвердженому діапазоні терапевтичних доз від 4 до 6 мг/кг. Подібна експозиція (AUC та C max ) була продемонстрована у здорових дорослих осіб після введення даптоміцину у вигляді 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії або у вигляді 2-хвилинної внутрішньовенної ін’єкції.

Дослідження на тваринах показали, що даптоміцин не всмоктується значною мірою після перорального прийому.

Розподіл.

Рівноважний об’єм розподілу даптоміцину становив приблизно 0,1 л/кг у здорових дорослих добровольців та не залежав від дози. У дослідженнях розподілу в тканинах щурів показано, що даптоміцин незначною мірою проникає через гематоенцефалічний та плацентарний бар’єри при одноразових та багаторазових застосуваннях.

Даптоміцин оборотно зв’язується з білками плазми крові, незалежно від концентрації. У здорових добровольців та пацієнтів, які отримували даптоміцин, зв’язування з білками крові в середньому близько 90%, у тому числі у пацієнтів з порушенням функції нирок. Біотрансформація.

У ході дослідження in vitro продемонстровано, що даптоміцин не метаболізується мікросомами печінки людини. У дослідженнях in vitro визначено, що даптоміцин не індукує та не інгібує активність таких ізоформ CYP людини: 1А2, 2А6, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1 та 3А4. Малоймовірно, що даптоміцин пригнічуватиме чи індукуватиме метаболізм лікарських засобів, що метаболізуються системою Р 450 .

Після інфузії 14C-міченого даптоміцину здоровим добровольцям рівень радіоактивності плазми крові дорівнював рівню концентрації, яка була визначена методом мікробіологічного аналізу. Неактивні метаболіти були визначені у сечі за різницею між загальними концентраціями радіоактивних сполук та концентраціями мікробіологічно активних сполук. У ході окремого дослідження не було виявлено метаболітів у плазмі крові та невелика кількість трьох окислених метаболітів, а також одна невизначена сполука була виявлена у сечі. Локалізація метаболізму не визначена.

Виведення.

Даптоміцин виводиться переважно нирками. Супутнє застосування пробенециду та даптоміцину не впливало на фармакокінетику даптоміцину в людей, що вказує на мінімально активну канальцеву секрецію даптоміцину або її відсутність.

Після внутрішньовенного введення плазмовий кліренс даптоміцину становить приблизно від 7 до 9 мл/год/кг, а нирковий кліренс — від 4 до 7 мл/год/кг.

При використанні радіоактивної мітки 78% застосованої дози виділялося з сечею, при цьому приблизно 50% діючої речовини виділялося в незміненому стані. Приблизно 5% застосованої дози виводилося з калом.

Особливі популяції.

Пацієнти літнього віку.