в/в повільно інфузійно протягом більше 30 хв.або в/в ін’єкція протягом 2 хв.; ускладнені інфекції шкіри та п/ш тканин, спричинених Staphylococcus aureus, без бактеріємії: рекомендована доза - 4 мг/кг 1 р/добу протягом 7-14 діб або поки інфекція не буде усунена; ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, спричинені Staphylococcus aureus, із супутньою бактеріємією: 6 мг/кг одноразово кожні 24 год., тривалість лікування - більше 14 діб відповідно до очікуваного ризику ускладнень у кожного окремого пацієнта; діагностований або підозрюваний правосторонній інфекційний ендокардит, зумовлений Staphylococcus aureus: рекомендована доза для дорослих - 6 мг/кг 1 р/добу . Діти (віком від 1 до 17 років) з ускладненими інфекціями шкіри та підшкірних тканин: від 12 до 17 років - 5 мг/кг 1 р/добу, від 7 до 11 років - 7 мг/кг 1 р/добу, від 2 до 6 років - 9 мг/кг 1 р/добу, від 1 до <2 років - 10 мг/кг 1 р/добу. Курс лікування 14 днів. Дітям (7 до 17 років) в/в інфузія протягом 30 хв; дітям віком від 1 до 6 років в/в інфузія протягом 60 хв.