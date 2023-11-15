ДАПТОМІЦИН (DAPTOMYCINUM) Діюча речовина
натуральний продукт класу циклічних ліпопептидів, виявляє активність лише до Гр (+) бактерій; зв’язується (у присутності іонів кальцію) з клітинними мембранами бактерій та спричиняє швидку деполяризацію мембранного потенціалу клітин у фазі росту, та у стаціонарній фазі; втрата мембранного потенціалу спричиняє інгібіцію протеїну, ДНК та синтезу РНК, внаслідок чого гине бактеріальна клітина з її незначним лізисом; б/ц дія; чутливі види: Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, коагулазонегативні стафілококи, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae підвид equisimilis, Streptococcus pyogenes, стрептококи групи G (Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp) м/о; резистентні: Гр (-) м/о.
ускладнені інфекції шкіри та п/ш тканин у дорослих та дітей (віком від 1 до 17 років); правосторонній інфекційний ендокардит, зумовлений Staphylococcus aureus у дорослих; бактеріємія, спричинена Staphylococcus aureus, у разі асоціації з правостороннім інфекційним ендокардитом або ускладненою інфекцією шкіри та п/ш такнин у дорослих.
в/в повільно інфузійно протягом більше 30 хв.або в/в ін’єкція протягом 2 хв.; ускладнені інфекції шкіри та п/ш тканин, спричинених Staphylococcus aureus, без бактеріємії: рекомендована доза - 4 мг/кг 1 р/добу протягом 7-14 діб або поки інфекція не буде усунена; ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин, спричинені Staphylococcus aureus, із супутньою бактеріємією: 6 мг/кг одноразово кожні 24 год., тривалість лікування - більше 14 діб відповідно до очікуваного ризику ускладнень у кожного окремого пацієнта; діагностований або підозрюваний правосторонній інфекційний ендокардит, зумовлений Staphylococcus aureus: рекомендована доза для дорослих - 6 мг/кг 1 р/добу . Діти (віком від 1 до 17 років) з ускладненими інфекціями шкіри та підшкірних тканин: від 12 до 17 років - 5 мг/кг 1 р/добу, від 7 до 11 років - 7 мг/кг 1 р/добу, від 2 до 6 років - 9 мг/кг 1 р/добу, від 1 до <2 років - 10 мг/кг 1 р/добу. Курс лікування 14 днів. Дітям (7 до 17 років) в/в інфузія протягом 30 хв; дітям віком від 1 до 6 років в/в інфузія протягом 60 хв.
підвищена чутливість до даптоміцину або допоміжних речовин.
грибкові інфекції, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції, спричинені грибами роду Candida, фунгемія; анемія, тромбоцитемія, еозинофілія, підвищення міжнародного нормалізованого співвідношення, подовження протромбінового часу; знижений апетит, гіперглікемія, електролітний дисбаланс, тривожність, безсоння, запаморочення, головний біль, парестезія, порушення смакових відчуттів, тремор; вертиго, надшлуночкова тахікардія, екстрасистоли, АГ, артеріальна гіпотензія, припливи; гастроінтестинальний і абдомінальний біль, нудота, блювання, запор, діарея, метеоризм, здуття, відчуття розтягнення живота; диспепсія, глосит, відхилення результатів печінкових проб від норми (підвищення рівня АЛТ, АСТ, ЛФ), жовтяниця; висипання, свербіж, кропив’янка; біль у кінцівках, підвищений рівень КФК у сироватці, міозит, підвищений рівень міоглобіну, м’язова слабкість, біль, артралгія, підвищений рівень ЛДГ у сироватці; ниркова недостатність (дисфункція, декомпенсація) підвищення рівня креатиніну в сироватці; вагініт; реакції у місці введення, пірексія, астенія; втома, біль; невідомої частоти: Clostridium difficile-асоційована діарея; гіперчутливість (ангіоневротичний набряк, медикаментозні висипання з еозинофілією та системними проявами DRESS, легенева еозинофілія, везикулобульозне висипання з ураженням слизової оболонки та відчуття опухання у роті та горлі), анафілаксія, реакції на інфузію (тахікардія, задишка (свистяче дихання), гарячка, озноб, системна гіперемія, вертиго, непритомність, металевий присмак у роті); периферична невропатія; еозинофільна пневмонія, кашель; рабдоміоліз.