Київ
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Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Грація (Grace)
Ціни в
Київ
від
53,52
грн
В 77 аптеках
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Характеристики
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Ціни в
Київ
від
53,52
грн
В 77 аптеках
Знайти в аптеках
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