Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
83.5 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
84.8 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 2-Г
115.0 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Требухів, вул. Благодатна, 2-А
116.0 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Радунська, 5-А
118.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 61/2
119.0 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Лифаря Сержа, 3
119.4 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.8 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.9 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26-А
120.0 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 12
120.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"