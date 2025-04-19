Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
4.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
5.9 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
6.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
7.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Глодан Сім'ї, 11-А
9.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чикаленка Євгена, 66
10.8 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Ангеліка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Архітекторська, 22
11.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
13.5 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
96,00
Економія при броні: -27,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
14.0 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
14.0 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.0 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"