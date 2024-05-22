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Вітамін C + Цинк (Vitamin C + Zinc) (379249) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін C + Цинк (Vitamin C + Zinc)
Ціна в місті Київ
від 78,60 грн
Без рецепта
30 шт, 500 мг від 78,60 грн 60 шт від 490,00 грн 17 шт від 194,27 грн 30 шт від 155,50 грн 12 шт Немає в наявності
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В наявності в 185 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки для жування
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів 4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи