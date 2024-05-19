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Sunlife Vitamin C + Zink Brausetabletten таблетки шипучі туба, №17 - Київ (866242) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (21)
220,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (12)
221,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (14)
220,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (16)
219,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (13)
219,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (10)
220,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (4)
220,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
221,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
235,70
Економія: -41,43 грн
194,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (4)
219,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (2)
219,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (4)
220,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: упаковка (6)
218,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (6)
221,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
219,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (4)
225,85
Економія: -23,46 грн
202,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (11)
220,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (3)
218,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Всього: упаковка (4)
219,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (11)
220,02 грн