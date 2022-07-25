тривалість і частота використання р-ну Артелак® Компліт.

Закапати одну краплю Артелак® Компліт в око за необхідності. Можна використовувати цей засіб щодня і так часто, як у цьому є потреба.

Жодних обмежень щодо тривалості використання не існує.

Спосіб використання р-ну Артелак® Компліт.

Запатентований механізм помпи Артелак® Компліт дозволяє виробляти очні краплі без консервантів, але тому його зовнішній вигляд може відрізнятися від флаконів з очними краплями, які ви використовували раніше.

Загальна примітка: перед кожним використанням мийте руки. Не торкайтеся кінчиком флакона пальців або очей, щоб запобігти його можливому мікробному забрудненню і пошкодженню.







1. Перед кожним застосуванням обертовим рухом зніміть із кінчика флакона напівпрозорий білий захисний ковпачок.







2. Увага! Перед першим використанням, а також якщо флакон не використовувався протягом тривалого часу, переверніть флакон кінчиком донизу і кілька разів натисніть на помпу до появи краплі.







3. Тримайте флакон так, як зображено на рисунку: помістіть великий палець на спеціальну ергономічну опору для великого пальця, тримаючи нижню частину флакона рештою пальців руки. При цьому двома пальцями підтримуйте дно флакона.







4. Переверніть флакон кінчиком донизу. Трохи відхиліть голову назад. Злегка потягніть нижню повіку донизу пальцем вільної руки, тримаючи флакон у вертикальному положенні над очима. Щоб закапати одну краплю рідини в око, обережно натисніть механізм помпи.

Відразу після цього заплющте око та покліпайте ним, щоб рідина добре розподілилася по його поверхні.

5. Відразу після використання видаліть залишкові краплини рідини (за наявності) та закрийте кінчик флакона напівпрозорим білим захисним ковпачком.

Через особливості конструкції флакона у ньому завжди залишається невеликий залишковий об’єм р-ну. Проте заявлений об’єм наповнення може бути повністю використаний із флакона.

Конструкція флакона дозволяє використовувати р-н Артелак® Компліт протягом 6 міс після відкриття.