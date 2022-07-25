Артелак® Компліт розчин офтальмологічний зволожуючий (Artelac® Complete) (378617) - інструкція із застосування Медичні вироби
Артелак Компліт розчин офтальмологічний зволожуючий інструкція із застосування
Характеристика
Артелак® Компліт — це непрозорий офтальмологічний р-н, що містить 0,24% гіалуронову кислоту (у вигляді гіалуронату натрію), карбомер, гліцерин, компонент ліпідів (середньоланцюгові тригліцериди), натрію гідроксид і воду для ін’єкцій. Покращена формула зволожуючого р-ну характеризується дуже високими показниками переносимості, оскільки вона не містить консервантів та буферних р-нів.
Офтальмологічний р-н випускається у багатодозовій системі, вільний від вмісту консервантів (PFMD). Система проста у використанні та безпечна.
Р-н можна використовувати протягом 6 міс після першого відкриття.
Сфера використання р-ну Артелак® Компліт.
Артелак® Компліт — це р-н для зволоження очей, який підтримує усі три шари слізної плівки, покращуючи зволоження поверхні ока за наявності відчуття сухості в очах.
Випадки, при яких потрібно використовувати р-н Артелак® Компліт.
Артелак® Компліт створений за результатами вивчення властивостей природної слізної плівки. Цей офтальмологічний р-н містить природний зволожувач гіалуронову кислоту (у вигляді гіалуронату натрію), що міститься у структурах здорового ока людини та природної слізної плівки, а також додаткові зволожувальні речовини: гліцерин та карбомер. Завдяки додатковому вмісту компонентів ліпідів (середньоланцюгових тригліцеридів), Артелак® Компліт забезпечує формування усіх трьох шарів слізної плівки — ліпідного, муцинового і водного.
Залишаючись на поверхні ока, Артелак® Компліт забезпечує інтенсивне зволоження та миттєве й тривале зменшення вираженості неприємних симптомів. Це — оптимальний засіб для усунення різних симптомів, які супроводжують сухість очей, наприклад втомлені та напружені очі, «пісок» в очах, а також коли очі печуть та/або сльозяться.
Чинники, які відіграють певну роль у розвитку сухості та втоми очей:
- зовнішні фактори, наприклад тривала робота за комп’ютером і недостатнє кліпання, кондиціювання повітря, опалення, тютюновий дим, вітер, а також носіння контактних лінз;
- інші фактори, наприклад певні системні захворювання, оперативні втручання на оці або застосування деяких лікарських препаратів (протизаплідні, антигістамінні та сечогінні засоби, блокатори бета-адренорецепторів, спазмолітики).
Рекомендації по використанню
тривалість і частота використання р-ну Артелак® Компліт.
Закапати одну краплю Артелак® Компліт в око за необхідності. Можна використовувати цей засіб щодня і так часто, як у цьому є потреба.
Жодних обмежень щодо тривалості використання не існує.
Спосіб використання р-ну Артелак® Компліт.
Запатентований механізм помпи Артелак® Компліт дозволяє виробляти очні краплі без консервантів, але тому його зовнішній вигляд може відрізнятися від флаконів з очними краплями, які ви використовували раніше.
Загальна примітка: перед кожним використанням мийте руки. Не торкайтеся кінчиком флакона пальців або очей, щоб запобігти його можливому мікробному забрудненню і пошкодженню.
1. Перед кожним застосуванням обертовим рухом зніміть із кінчика флакона напівпрозорий білий захисний ковпачок.
2. Увага! Перед першим використанням, а також якщо флакон не використовувався протягом тривалого часу, переверніть флакон кінчиком донизу і кілька разів натисніть на помпу до появи краплі.
3. Тримайте флакон так, як зображено на рисунку: помістіть великий палець на спеціальну ергономічну опору для великого пальця, тримаючи нижню частину флакона рештою пальців руки. При цьому двома пальцями підтримуйте дно флакона.
4. Переверніть флакон кінчиком донизу. Трохи відхиліть голову назад. Злегка потягніть нижню повіку донизу пальцем вільної руки, тримаючи флакон у вертикальному положенні над очима. Щоб закапати одну краплю рідини в око, обережно натисніть механізм помпи.
Відразу після цього заплющте око та покліпайте ним, щоб рідина добре розподілилася по його поверхні.
5. Відразу після використання видаліть залишкові краплини рідини (за наявності) та закрийте кінчик флакона напівпрозорим білим захисним ковпачком.
Через особливості конструкції флакона у ньому завжди залишається невеликий залишковий об’єм р-ну. Проте заявлений об’єм наповнення може бути повністю використаний із флакона.
Конструкція флакона дозволяє використовувати р-н Артелак® Компліт протягом 6 міс після відкриття.
Протипоказання
не слід використовувати р-н Артелак® Компліт за наявності алергії на будь-який із його компонентів.
Особливості застосування
важлива інформація щодо застосування р-ну Артелак® Компліт.
• Про місцеві алергічні реакції повідомляли дуже рідко. У цьому разі лікування необхідно припинити. Якщо ви постійно відчуваєте дискомфорт або подразнення, припиніть використовувати цей медичний виріб та проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
• Після закапування в очі цей р-н може спричиняти тимчасове погіршення чіткості зору, що може негативно впливати на здатність керувати транспортними засобами або працювати з механізмами.
• Не торкайтеся очей кінчиком флакона, щоб запобігти можливому травмуванню поверхні ока або мікробному забрудненню вмісту флакона.
• Струсіть залишкові краплини рідини після використання.
• Після того як флакон відкрито, не дозволяйте нікому користуватися ним, окрім вас.
• Недбале користування виробом, яке суперечить інструкції з його використання, може призвести до того, що флакон вислизне з руки, що може спричинити травму ока.
• Перед застосуванням виробу контактні лінзи необхідно зняти.
• Почекайте приблизно 15 хв перед тим, як застосовувати інший очний засіб або перед тим, як вставити контактні лінзи.
• Можна використовувати протягом 6 місяців після відкриття.
• Не використовуйте виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
• Не використовуйте виріб, якщо пошкоджено упаковку або флакон.
• Артелак® Компліт заповнюють у флакон, що містить дрібні складові, які діти молодшого віку можуть проковтнути. Небезпека перекриття дихальних шляхів та задухи! Тому Артелак® Компліт слід зберігати у недоступному для дітей місці.
Умови зберігання
при температурі 1–25 °C.