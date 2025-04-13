Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Кальцій Д3 К енд здоров'я (Calcium D3 K end health)

КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Ціни в Київ
від 106,08 грн
В 17 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1500 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки