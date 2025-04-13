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Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів
Кальцій Д3 К енд здоров'я (Calcium D3 K end health)
Ціни в
Київ
від
106,08
грн
В 17 аптеках
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Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1500 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів
Ціни в
Київ
від
106,08
грн
В 17 аптеках
Знайти в аптеках
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