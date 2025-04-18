Кальцій Д3 К енд здоров'я (Calcium D3 K end health)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
144,30
Економія при броні: -23,65 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
150,20
Економія при броні: -38,84 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
150,20
Економія при броні: -38,84 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
176,20
Економія при броні: -45,57 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
4.4 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
151,50
Економія при броні: -40,14 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
150,20
Економія при броні: -38,84 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
5.7 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
150,20
Економія при броні: -38,84 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
5.9 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
150,20
Економія при броні: -38,84 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
138,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
138,00
Економія при броні: -9,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 2
8.6 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
150,20
Економія при броні: -38,84 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
8.7 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
150,20
Економія при броні: -38,84 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
140,00
Економія при броні: -10,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
144,30
Економія при броні: -38,22 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
138,00
Економія при броні: -9,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
10.5 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
150,20
Економія при броні: -38,84 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миргородська, 20
10.6 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
130,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
130,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
130,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
КАЛЬЦІЙ D3 К & ЗДОРОВ'Я таблетки 1500 мг блістер №60
Красота та Здоров'я
137,00
Економія при броні: -10,00 грн