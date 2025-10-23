лікарський засіб слід з обережністю застосовувати для лікування пацієнтів з місцевою реакцією гіперчутливості на кортикостероїди або будь-які допоміжні речовини в анамнезі. Місцеві реакції гіперчутливості (див. ПОБІЧНА ДІЯ) можуть нагадувати симптоми захворювання, що лікується.

Маніфестація гіперкортицизму (синдром Кушинга) та зворотної супресії гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної системи з пригніченням функції надниркових залоз у деяких осіб може бути результатом збільшеної системної абсорбції топічних стероїдів. У разі появи будь-яких із вищенаведених симптомів застосування лікарського засобу слід поступово припиняти шляхом зниження частоти нанесення або заміни на менш потужний кортикостероїд. Раптове припинення лікування може спричинити глюкокортикостероїдну недостатність (див. ПОБІЧНА ДІЯ).

Лікарський засіб містить:

– пропіленгліколь, який може спричинити подразнення шкіри;

– спирт цетостеариловий, який може спричинити місцеві реакції шкіри (наприклад контактний дерматит);

– хлоркрезол, який може спричинити алергічні реакції.

Ризик-факторами виникнення системних ефектів є:

– потужність та склад топічного стероїду;

– тривалість застосування;

– нанесення на велику площу шкіри;

– застосування на поверхнях шкіри, що доторкаються, наприклад у зонах попрілості або у місці нанесення оклюзійної пов’язки (у немовлят пелюшки можуть відігравати роль оклюзійної пов’язки);

– підвищена гідратація зроговілого шару;

– застосування на ділянках із тонким шкірним покривом, наприклад на обличчі;

– застосування на ділянках ушкодженої шкіри або за інших умов, коли відмічається порушення шкірного бар’єра;

– порівняно з дорослими у дітей може абсорбуватися пропорційно більша кількість топічного кортикостероїду, тому вони сприйнятливіші до системних побічних ефектів; це пов’язано з тим, що діти мають недорозвинутий шкірний бар’єр та більшу поверхню шкіри відносно маси тіла порівняно з дорослими.

Повідомлялося про випадки серйозних остеонекрозних інфекцій (включаючи некротизуючий фасцит) та системної імуносупресії (що іноді призводить до зворотних уражень саркоми Капоші) при тривалому застосуванні клобетазолу пропіонату понад рекомендовані дози (див. ЗАСТОСУВАННЯ). У деяких випадках пацієнти одночасно застосовували інші сильнодіючі пероральні/місцеві кортикостероїди або імуносупресанти (наприклад метотрексат, мофетилу мікофенолат). Якщо лікування місцевими кортикостероїдами є клінічно виправданим довше 4 тиж, слід розглянути можливість застосування менш потужного препарату кортикостероїдів.

Застосування у дітей. Слід уникати, де це можливо, довготривалого застосування топічних кортикостероїдів, у немовлят та дітей віком до 12 років, оскільки у них вища імовірність виникнення адреналової супресії.

Діти більш сприйнятливі до розвитку атрофічних змін при застосуванні топічних кортикостероїдів.

Застосування лікарського засобу у дітей повинно, за можливості, тривати не більше 5 днів. Доцільність продовження лікування слід переглядати щотижня. Лікарський засіб не застосовувати у дітей під оклюзійні пов’язки.

Ризик інфікування при накладанні оклюзійної пов’язки. Ризик розвитку бактеріальних інфекцій підвищується в теплих та вологих умовах у складках шкіри або під оклюзійними пов’язками, тому перед накладанням нової оклюзійної пов’язки шкіру слід кожного разу ретельно обробляти.

Застосування при псоріазі. Застосовувати топічні кортикостероїди для лікування псоріазу слід з обережністю, оскільки у деяких випадках повідомлялося про появу рецидивів, розвиток толерантності, ризик генералізації пустульозного псоріазу та розвиток симптомів місцевої або системної токсичності, спричинених порушенням бар’єрної функції шкіри. У разі застосування лікарського засобу для лікування псоріазу пацієнт повинен знаходитися під ретельним медичним наглядом.

Застосування при супутніх інфекціях. Кожного разу при лікуванні запальних інфікованих уражень необхідно призначати відповідні антибактеріальні препарати. У разі поширення інфекції слід припинити застосування лікарського засобу та призначати відповідну антибактеріальну терапію.

Застосування при хронічних виразках ніг. Іноді топічні кортикостероїди застосовують для лікування дерматитів, що виникають навколо хронічних виразок ніг. Однак таке застосування асоціюється з підвищенням частоти виникнення реакцій місцевої гіперчутливості та ризику розвитку місцевих інфекцій.

Нанесення на обличчя. Нанесення крему на шкіру обличчя є небажаним, оскільки ця ділянка є більш вразливою до атрофічних змін. У разі необхідності застосування повинно бути обмежено 5 днями.

Нанесення на повіки. При нанесенні крему на повіки слід уникати потрапляння лікарського засобу в очі, оскільки при повторному застосуванні це може спричинити катаракту і глаукому.

Ризик порушень зору. Порушення зору може відмічатися при системному і місцевому застосуванні кортикостероїдів. У разі розвитку порушень чіткості зору або інших порушень зору пацієнту слід звернутися до офтальмолога для оцінки можливих причин, які можуть включати катаракту, глаукому або такі рідкісні хвороби, як центральна серозна хоріоретинопатія, про виникнення яких повідомлялося після застосування системних і місцевих кортикостероїдів.

Застереження щодо допоміжних речовин. Лікарський засіб містить пропіленгліколь, що може спричинити подразнення шкіри; хлоркрезол, що може спричинити алергічні реакції, олію рицинову поліетоксильовану, гідрогенізовану, що може спричинити шкірні реакції, та спирт цетостеариловий, що може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит).

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. Дані щодо застосування топічного клобетазолу у вагітних обмежені.

Місцеве застосування кортикостероїдів у вагітних тварин може спричиняти порушення внутрішньоутробного розвитку. Застосовність цих даних щодо людини не встановлена. Лікарський засіб можна застосовувати в період вагітності, тільки якщо очікувана користь для жінки буде перевищувати ризик для плода. Слід застосовувати мінімальну кількість лікарського засобу протягом мінімального терміну лікування.

Період годування грудьми. Безпека застосування клобетазолу в період годування грудьми не встановлена. Невідомо, чи може застосування топічних кортикостероїдів призвести до такої системної абсорбції, у результаті якої у грудному молоці буде виявлена їх кількість, що піддається вимірюванню. Лікарський засіб можна застосовувати в період годування грудьми, тільки якщо очікувана користь для жінки буде перевищувати ризик для дитини. У разі застосування в період годування грудьми крем не слід наносити на молочні залози з метою уникнення випадкового потрапляння крему через рот дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Досліджень щодо вивчення такого впливу не проводилося. З огляду на профіль побічних реакцій клобетазолу, впливу на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами не очікується.