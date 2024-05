Фармакодинаміка. Бримонідин є агоністом α-2-адренергічного рецептора. Спорідненість бримонідину з α-2-адренергічними рецепторами у 1000 разів більша порівняно зі спорідненістю з α-1-адренергічними рецепторами. Завдяки цьому бримонідин призводить до відсутності мідріазу та вазоконстрикцій в мікросудинах, пов’язаних з ксеногенними трансплантатами людського ретину.

Бримонідину тартрат після введення у кон’юнктивальний мішок знижує внутрішньоочний тиск, мінімально впливаючи на роботу серцево–судинної системи і органів дихання.

Обмежені дані про застосування препарату пацієнтам із бронхіальною астмою не підтвердили виникнення побічних реакцій.

Бримонідин характеризується швидким початком дії, а його максимальна гіпотензивна дія настає через 2 год після застосування. У двох клінічних дослідженнях, проведених протягом року, бримонідин знизив внутрішньоочний тиск приблизно на 4‒6 мм ртутного стовпа.

Згідно з флюорофотометричними дослідженнями на тваринах і за участю добровольців, бримонідину тартрат проявляє подвійний механізм дії. Імовірно, бримонідин знижує внутрішньоочний тиск шляхом зменшення синтезу внутрішньоочної рідини і посилення увеосклерального відтоку.

Клінічні дослідження підтверджують, що бримонідин можна ефективно комбінуватися з блокаторами β-адренорецепторів для місцевого застосування. Короткострокові клінічні дослідження підтверджують також, що бримонідин чинить істотну клінічну адитивну дію у поєднанні з травопростом (6 тижнів) і латанопростом (3 місяці).

Фармакокінетика. Після 10 днів введення у кон’юнктивальний мішок 0,2% розчину 2 рази на добу спостерігалася низька концентрація бримонідину в плазмі (C max становила в середньому 0,06 нг/мл).

Після багаторазового застосування препарату (2 рази на добу протягом 10 днів) зафіксовано невелику кумуляцію препарату в крові. Площа під кривою «плазмова концентрація‒час» протягом 12 год при стаціонарному стані (AUC 0–12 год) становила 0,31 нг год/мл порівняно з 0,23 нг год/мл після введення першої дози. Середній Т ½ із загального кровообігу після місцевого застосування препарату становив приблизно 3 год.

Зв’язування бримонідину з білками плазми крові після місцевого введення становить приблизно 29%.

У тканинах ока бримонідин оборотно зв’язується з меланіном in vitro та in vivo. Після 2-х тижнів застосування в око концентрації бримонідину у райдужній оболонці, війчастому тілі і судинній/сітчастій оболонці була у 3–17 разів більша, ніж після однократної дози. У разі відсутності меланіну накопичення не спостерігається.

Значення зв’язування з меланіном не з’ясоване. Проте біомікроскопічне дослідження пацієнтів, які отримували бримонідину тартрат в краплях очних до 1 року, не показало наявності будь–яких суттєвих побічних реакцій з боку органів зору. У мавп, які отримували дози, що приблизно у 4 рази перевищували рекомендовану дозу бримонідину тартрату, не було виявлено значної очної токсичності.

У людини бримонідин добре всмоктується в ШКТ та швидко виводиться після перорального прийому. Значна частина дози (приблизно 75%) виводиться з сечею у вигляді метаболітів за 5 днів; не доведено наявність незміненого препарату у сечі. Результати досліджень in vitro, які проводилися з використанням тваринної та людської печінки, свідчать про те, що його метаболізм зумовлений переважно альдегідоксидазою та цитохромом Р450. Вважається, що системне виведення здебільшого зумовлено печінковим метаболізмом.

Кінетичний профіль . Не виявлені суттєві відхилення від пропорційної залежності між дозою бримонідину, C max у плазмі крові і AUC після разового введення лікарського засобу в концентрації 0,08%, 0,2% і 0,5% відповідно.

Пацієнти літнього віку . C max , AUC і Т ½ бримонідину після одноразової дози подібні у пацієнтів літнього віку (від 65 років) і в молодших пацієнтів, що вказує на те, що вік не впливає на його системну абсорбцію та елімінацію препарату.

Клінічні дослідження, які тривали 3 місяці, за участю пацієнтів літнього віку підтвердили, що загальний вплив бримонідину був дуже незначний.