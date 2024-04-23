Всі аптеки України
Активні речовини — “Б”БРИМОНІДИН (BRIMONIDINUM)

БРИМОНІДИН (BRIMONIDINUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 10 препаратів
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин, 0,2 %, флакон-крапельниця, 10 мл, № 1; Унімед Фарма
Бримонал 0,2% Краплі очні, розчин, 0,2 %, флакон-крапельниця, 10 мл, № 1 Унімед Фарма
В 942 аптеках
від 423,61 грн
Ціни в аптеках
Бриглау Еко краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Польфарма
Бриглау Еко Краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Польфарма
В 500 аптеках
від 233,40 грн
Ціни в аптеках
Альфа-Бріон® краплі очні, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Альфа-Бріон® Краплі очні, 2 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 366 аптеках
від 187,70 грн
Ціни в аптеках
Бримоген краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Фармаселект Інтернешнл
Бримоген Краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Фармаселект Інтернешнл
В 179 аптеках
від 184,23 грн
Ціни в аптеках
Брімофтал краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Брушетіні
Брімофтал Краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Брушетіні
В 94 аптеках
від 235,27 грн
Ціни в аптеках
Бглау краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
Бглау Краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
В 23 аптеках
від 128,64 грн
Ціни в аптеках
Альфаган П® краплі очні, 1,5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Abbvie
Альфаган П® Краплі очні, 1,5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Abbvie
Немає в наявності
Люксфен® краплі очні, 2 мг/мл, пляшка, 5 мл, № 1; Фарма Штульн ГмбХ
Люксфен® Краплі очні, 2 мг/мл, пляшка, 5 мл, № 1 Фарма Штульн ГмбХ
Немає в наявності
Біманокс® краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Біманокс® Краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Немає в наявності
Бримонідин-Фармекс краплі очні, 2 мг/мл, флакон з кришкою-крапельницею, 5 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Бримонідин-Фармекс Краплі очні, 2 мг/мл, флакон з кришкою-крапельницею, 5 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Mm = 292,139 Да. Порошок от почти белого до бледно-желтого цвета. Растворим в воде.
Форма выпуска: глазные капли, гель.