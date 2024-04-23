БРИМОНІДИН (BRIMONIDINUM) Діюча речовина
від 423,61 грн
від 233,40 грн
від 187,70 грн
від 235,27 грн
Бглау Краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
від 128,64 грн
Біманокс® Краплі очні, розчин, 2 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Немає в наявності
Бримонідин-Фармекс Краплі очні, 2 мг/мл, флакон з кришкою-крапельницею, 5 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Mm = 292,139 Да. Порошок от почти белого до бледно-желтого цвета. Растворим в воде.
Форма выпуска: глазные капли, гель.
Форма выпуска: глазные капли, гель.