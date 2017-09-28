Препарат є ефективним засобом для запобігання вагітності за умови його правильного застосування під час кожного статевого акту. Проте цей метод контрацепції дещо поступається за ефективністю таким засобам контрацепції як гормональна контрацепція, внутрішньоматкова спіраль, діафрагма, цервікальний ковпачок або презерватив. Ефективність сперміцидів знижується при недотриманні правил застосування.

Ефективність контрацептивної дії суттєво залежить від ретельного дотримання правил використання, тому важливо чітко пояснити пацієнтці, як користуватися засобом, та переконатися в тому, що вона все правильно зрозуміла.

Особам, які не можуть зрозуміти чи сприйняти правил застосування, не слід застосовувати цей засіб контрацепції.

Умови, які слід виконувати при застосуванні Ероксіяу:

систематично вводити супозиторій глибоко у піхву перед кожним статевим актом незалежно від фази менструального циклу;

не використовувати мило для миття статевих органів за 2 години до та 2 години після сексу, тому що мильна вода, навіть у мізерній кількості, руйнує активну речовину. Для обох партнерів можливе тільки зовнішнє обмивання геніталій чистою водою;

необхідно відкласти спринцювання чистою водою як мінімум на 2 години, щоб уникнути ризику вимивання препарату;

уникати приймання ванни, плавання у водоймі, басейні і т. п., тому що дія контрацептива може бути послаблена;

припинити застосування Ероксіяу при появі або посиленні симптомів ураження статевих органів;

у разі лікування інтравагінальними засобами припинити застосування Ероксіяу до кінця лікування. На цей період потрібно обрати інший спосіб контрацепції.

Цей контрацептивний засіб не захищає від інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), або від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), що спричиняє синдром набутого імунодефіциту (СНІД).