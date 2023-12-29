БЕНЗАЛКОНІЮ ХЛОРИД (BENZALKONII CHLORIDUM) Діюча речовина
є четвертинним амонієм, який має властивості сперміциду та антисептика; його контрацептивна дія пов’язана зі здатністю руйнувати мембрани сперматозоїдів; після контакту діючої речовини зі сперматозоїдами відбувається негайне їх знерухомлення за рахунок суттєвого порушення поверхневого натягу мембрани сперматозоїда, втрати джгутика, лізису мембрани голівки сперматозоїда з її руйнуванням та у подальшому - відривом голівки; посилення контрацептивного ефекту забезпечується шляхом коагуляції та згущення цервікального слизу, таким чином створюється додатковий бар’єр до попадання еякуляту у порожнину матки; має також антисептичну і протимікробну дію та знижує ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, проте не виключає його повністю; не впливає на лібідо та фертильність; контрацептивна ефективність вимірюється Індексом Перля та клінічно доведено, що він складає менше 1, за умови правильного використання та дотримання усіх вимог частота небажаної вагітності становить приблизно 1% на рік; при відміні застосування має оборотний ефект.
місцева контрацепція; можна застосовувати усім жінкам репродуктивного віку; використовується як самостійно, так і в комбінації з іншими методами, що посилює їх контрацептивну дію; застосування особливо доцільне: якщо існують тимчасові чи постійні протипоказання для p/os контрацепції чи внутрішньоматкової спіралі (після пологів, у період годування груддю, після переривання вагітності та у період менопаузи); при необхідності епізодичного запобігання вагітності (нерегулярне статеве життя); при застосуванні p/os контрацепції, якщо жінка забула чи спізнилась прийняти табл. (у цьому випадку потрібно додатково застосовувати бензалконію хлорид у будь-які дні циклу); як допоміжний засіб при бар’єрній контрацепції (піхвова діафрагма) чи наявності внутрішньоматкової спіралі, особливо при одночасному застосуванні деяких ліків (НПЗЗ).
вагінальний крем застосовувати перед кожним статевим актом - захисна дія на один статевий акт починається негайно та продовжується 10 год; у разі повторного статевого акту ввести нову дозу крему; кількість доз на добу не обмежена; вагінальні супоз. або песарії ввести не менш ніж за 5 хв до статевого акту; за цей час активна сперміцидна речовина рівномірно розподіляється у піхві та діє протягом 4 год; у разі повторного статевого акту - ввести новий супоз. або песарій (1 супоз. або песарій на один статевий акт); кількість супоз. або песаріїв, яку можна використати протягом доби, необмежена; вагінальну табл. ввести лежачи на спині за 10 хв до статевого акту, тривалість дії - не менше 3 год; у разі повторного статевого акту ввести нову вагінальну табл., кількість використань обмежена індивідуальною переносимістю діючої речовини і частотою статевих актів.
гіперчутливість (АР або подразнювальна дія) до компонентів препарату; вагініт, виразки та подразнення слизової оболонки піхви та шийки матки, неможливість правильного використання особами з порушеннями психіки та особами, які не допускають будь-яких втручань на статевих органах, або неспроможними зрозуміти та погодитися із цим типом контрацепції.
АР, подразнення, поколювання, відчуття тепла у місці введення, контактний дерматит, свербіж, печіння у піхві або статевому члені партнера.