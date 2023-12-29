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Активні речовини — “Б”БЕНЗАЛКОНІЮ ХЛОРИД (BENZALKONII CHLORIDUM)

БЕНЗАЛКОНІЮ ХЛОРИД (BENZALKONII CHLORIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 8 препаратів
Еротекс супозиторії вагінальні, 18,9 мг, стрип, з запахом лаванди, з запахом лаванди, № 10; Сперко Україна
Еротекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, стрип, з запахом лаванди, з запахом лаванди, № 10 Сперко Україна
В 939 аптеках
від 231,36 грн
Ціни в аптеках
Еротекс супозиторії вагінальні, 18,9 мг, стрип, з запахом троянди, з запахом троянди, № 10; Сперко Україна
Еротекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, стрип, з запахом троянди, з запахом троянди, № 10 Сперко Україна
В 912 аптеках
від 238,09 грн
Ціни в аптеках
Еротекс супозиторії вагінальні, 18,9 мг, стрип, з запахом лимону, з запахом лимону, № 10; Сперко Україна
Еротекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, стрип, з запахом лимону, з запахом лимону, № 10 Сперко Україна
В 901 аптеці
від 224,61 грн
Ціни в аптеках
Фарматекс супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 10; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Фарматекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 10 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 561 аптеці
від 179,64 грн
Ціни в аптеках
Фарматекс крем піхвовий, 1,2 %, туба, 72 г, з аплікатором-дозатором, з аплікатором-дозатором, № 1; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Фарматекс Крем піхвовий, 1,2 %, туба, 72 г, з аплікатором-дозатором, з аплікатором-дозатором, № 1 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 285 аптеках
від 243,91 грн
Ціни в аптеках
Фарматекс супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 5; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Фарматекс Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, № 5 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 150 аптеках
від 133,73 грн
Ціни в аптеках
Фарматекс таблетки вагінальні, 20 мг, туба, № 12; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Фарматекс Таблетки вагінальні, 20 мг, туба, № 12 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 34 аптеках
від 144,05 грн
Ціни в аптеках
Ероксія супозиторії вагінальні, 18,9 мг, стрип, пачка, пачка, № 10; Монфарм
Ероксія Супозиторії вагінальні, 18,9 мг, стрип, пачка, пачка, № 10 Монфарм
Немає в наявності
Mm = 170,662 Да. Білий кристалічний порошок, добрерозчинний у воді.
БЕНЗАЛКОНІЮ ХЛОРИД (BENZALKONII CHLORIDUM)
CAS №: 8001-54-5
USPDDN: алкілбензилдиметиламонію хлорид.

є четвертинним амонієм, який має властивості сперміциду та антисептика; його контрацептивна дія пов’язана зі здатністю руйнувати мембрани сперматозоїдів; після контакту діючої речовини зі сперматозоїдами відбувається негайне їх знерухомлення за рахунок суттєвого порушення поверхневого натягу мембрани сперматозоїда, втрати джгутика, лізису мембрани голівки сперматозоїда з її руйнуванням та у подальшому - відривом голівки; посилення контрацептивного ефекту забезпечується шляхом коагуляції та згущення цервікального слизу, таким чином створюється додатковий бар’єр до попадання еякуляту у порожнину матки; має також антисептичну і протимікробну дію та знижує ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, проте не виключає його повністю; не впливає на лібідо та фертильність; контрацептивна ефективність вимірюється Індексом Перля та клінічно доведено, що він складає менше 1, за умови правильного використання та дотримання усіх вимог частота небажаної вагітності становить приблизно 1% на рік; при відміні застосування має оборотний ефект.

місцева контрацепція; можна застосовувати усім жінкам репродуктивного віку; використовується як самостійно, так і в комбінації з іншими методами, що посилює їх контрацептивну дію; застосування особливо доцільне: якщо існують тимчасові чи постійні протипоказання для p/os контрацепції чи внутрішньоматкової спіралі (після пологів, у період годування груддю, після переривання вагітності та у період менопаузи); при необхідності епізодичного запобігання вагітності (нерегулярне статеве життя); при застосуванні p/os контрацепції, якщо жінка забула чи спізнилась прийняти табл. (у цьому випадку потрібно додатково застосовувати бензалконію хлорид у будь-які дні циклу); як допоміжний засіб при бар’єрній контрацепції (піхвова діафрагма) чи наявності внутрішньоматкової спіралі, особливо при одночасному застосуванні деяких ліків (НПЗЗ).

вагінальний крем застосовувати перед кожним статевим актом - захисна дія на один статевий акт починається негайно та продовжується 10 год; у разі повторного статевого акту ввести нову дозу крему; кількість доз на добу не обмежена; вагінальні супоз. або песарії ввести не менш ніж за 5 хв до статевого акту; за цей час активна сперміцидна речовина рівномірно розподіляється у піхві та діє протягом 4 год; у разі повторного статевого акту - ввести новий супоз. або песарій (1 супоз. або песарій на один статевий акт); кількість супоз. або песаріїв, яку можна використати протягом доби, необмежена; вагінальну табл. ввести лежачи на спині за 10 хв до статевого акту, тривалість дії - не менше 3 год; у разі повторного статевого акту ввести нову вагінальну табл., кількість використань обмежена індивідуальною переносимістю діючої речовини і частотою статевих актів.

гіперчутливість (АР або подразнювальна дія) до компонентів препарату; вагініт, виразки та подразнення слизової оболонки піхви та шийки матки, неможливість правильного використання особами з порушеннями психіки та особами, які не допускають будь-яких втручань на статевих органах, або неспроможними зрозуміти та погодитися із цим типом контрацепції.

АР, подразнення, поколювання, відчуття тепла у місці введення, контактний дерматит, свербіж, печіння у піхві або статевому члені партнера.