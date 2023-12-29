БЕНЗАЛКОНІЮ ХЛОРИД (BENZALKONII CHLORIDUM)

є четвертинним амонієм, який має властивості сперміциду та антисептика; його контрацептивна дія пов’язана зі здатністю руйнувати мембрани сперматозоїдів; після контакту діючої речовини зі сперматозоїдами відбувається негайне їх знерухомлення за рахунок суттєвого порушення поверхневого натягу мембрани сперматозоїда, втрати джгутика, лізису мембрани голівки сперматозоїда з її руйнуванням та у подальшому - відривом голівки; посилення контрацептивного ефекту забезпечується шляхом коагуляції та згущення цервікального слизу, таким чином створюється додатковий бар’єр до попадання еякуляту у порожнину матки; має також антисептичну і протимікробну дію та знижує ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, проте не виключає його повністю; не впливає на лібідо та фертильність; контрацептивна ефективність вимірюється Індексом Перля та клінічно доведено, що він складає менше 1, за умови правильного використання та дотримання усіх вимог частота небажаної вагітності становить приблизно 1% на рік; при відміні застосування має оборотний ефект.