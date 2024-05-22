Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняАптечки/набір першої медичної допомогиАптечка автомобільна (Car first aid kit) Аптечка автомобільна (Car first aid kit) (370223) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 303,18 грн Без рецепта 1 шт від 303,18 грн 1 шт від 346,90 грн 1 шт від 500,00 грн 1 шт від 188,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 35 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник АВ-Фарма Форма випуску Din13164 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Аптечки/набір першої медичної допомоги