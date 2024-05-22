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Аптечка автомобільна (Car first aid kit) (370223) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Аптечка автомобільна (Car first aid kit)
Ціна в місті Київ
від 303,18 грн
Без рецепта
1 шт від 303,18 грн 1 шт від 346,90 грн 1 шт від 500,00 грн 1 шт від 188,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 35 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Din13164
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Аптечки/набір першої медичної допомоги