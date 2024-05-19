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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА DIN13164, №1 - Київ (823134) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
370,99
Економія: -62,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (1)
367,99
Економія: -59,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
383,99
Економія: -75,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
361,99
Економія: -53,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
367,99
Економія: -59,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (1)
394,99
Економія: -86,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
378,99
Економія: -70,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (1)
358,99
Економія: -50,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Всього: упаковка (1)
378,99
Економія: -70,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: упаковка (1)
367,99
Економія: -59,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
Всього: упаковка (1)
354,99
Економія: -46,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
355,99
Економія: -47,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Краківська, 14/6
Всього: упаковка (1)
378,99
Економія: -70,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 7
Всього: упаковка (1)
378,99
Економія: -70,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 19
Всього: упаковка (1)
378,99
Економія: -70,91 грн
308,08 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (1)
355,99
Економія: -47,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 8
Всього: упаковка (1)
375,99
Економія: -67,91 грн
308,08 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Всього: упаковка (2)
353,99
Економія: -45,91 грн
308,08 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -25,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65
Всього: упаковка (1)
367,99
Економія: -59,91 грн
308,08 грн