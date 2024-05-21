Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняАптечки/набір першої медичної допомогиАптечка транспортна №1 (Transport first aid kit №1) Аптечка транспортна №1 (Transport first aid kit №1) (370174) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 616,28 грн Без рецепта 1 шт від 616,28 грн 1 шт від 636,50 грн 1 шт від 680,26 грн 1 шт від 355,12 грн Більше +1 В наявності в 76 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Віола Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Аптечки/набір першої медичної допомоги Аптечка транспортна №1 інструкція із застосування АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 з 1-м буторфанолом, №1 від 616,28 грн В наявності в 76 аптеках Ціни в аптеках АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 з 1-м буторфанолом, №1 від 616,28 грн Забронювати Забронювати