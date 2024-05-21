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Аптечка транспортна №1 (Transport first aid kit №1) (370174) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Аптечка транспортна №1 (Transport first aid kit №1)
Ціна в місті Київ
від 616,28 грн
Без рецепта
1 шт від 616,28 грн 1 шт від 636,50 грн 1 шт від 680,26 грн 1 шт від 355,12 грн
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В наявності в 76 аптеках
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Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Аптечки/набір першої медичної допомоги

Аптечка транспортна №1 інструкція із застосування

    АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
    АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 з 1-м буторфанолом, №1
    від 616,28 грн
    В наявності в 76 аптеках
    Ціни в аптеках
    АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1
    АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 з 1-м буторфанолом, №1
    від 616,28 грн
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