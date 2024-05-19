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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 модифікація II, №1 - Київ (342225) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
757,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
742,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
681,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (1)
708,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
685,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (1)
772,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
Всього: упаковка (2)
758,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1)
737,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 25
Всього: упаковка (1)
760,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
737,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
Всього: упаковка (1)
742,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (2)
752,44 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
Всього: упаковка (1)
812,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
Всього: упаковка (1)
743,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (2)
736,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 53
Всього: упаковка (1)
735,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 1
Всього: упаковка (1)
759,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Зигмунда Козара, 13
Всього: упаковка (1)
707,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гребінки, просп. Науки, 8
Всього: упаковка (1)
740,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Всього: упаковка (1)
754,39 грн