не слід призначати торасемід у таких випадках:

– подагра;

– серцеві аритмії, наприклад синоатріальна блокада, AV-блокада ІІ та ІІІ ступеня;

– патологічні зміни кислотно-лужного метаболізму;

– супутня терапія із застосуванням препаратів літію, аміноглікозидів або цефалоспоринів;

– патологічні зміни картини крові, наприклад тромбоцитопенія або анемія у пацієнтів без ниркової недостатності;

– порушення функцій нирок, спричинене нефротоксичними речовинами;

– дітям та підліткам віком до 18 років.

Оскільки при лікуванні торасемідом можливе підвищення концентрації глюкози в крові, пацієнтам з латентним та явним цукровим діабетом слід проводити регулярний контроль метаболізму вуглеводів.

Передусім на початку лікування та у разі лікування пацієнтів літнього віку необхідно звертати особливу увагу на появу симптомів втрати електролітів та згущення крові. При тривалому застосуванні торасеміду необхідний регулярний контроль електролітного балансу, зокрема калію у сироватці крові. Крім цього, слід регулярно контролювати вміст глюкози, сечової кислоти, креатиніну та ліпідів у крові. Також потрібен регулярний контроль картини крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити).

Наслідки неправильного застосування як допінгу. Застосування торасеміду може бути причиною отримання позитивного результату тесту на допінг. Неможливо прогнозувати вплив на стан здоров’я, якщо лікарський засіб застосовано неправильно, тобто з метою допінгу, — у цьому випадку не можна виключити можливу шкоду для здоров’я.

Допоміжні речовини. Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) в 1 ампулі, тобто можна вважати, що цей лікарський засіб практично не містить натрію.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. Достовірні дані стосовно впливу торасеміду на вагітних відсутні. В експериментах на тваринах показана репродуктивна токсичність торасеміду. Торасемід проникає через плацентарний бар’єр. Торасемід не рекомендується застосовувати у період вагітності, а також у жінок репродуктивного віку, які не використовують засоби контрацепції. У зв’язку з вищенаведеним торасемід можна застосовувати у період вагітності лише за життєвими показаннями та в мінімально можливій ефективній дозі. Діуретики неприйнятні для стандартної схеми лікування АГ або набряків у вагітних, оскільки вони здатні знижувати перфузію плацентарного бар’єра і спричиняти токсичний вплив на внутрішньоутробний розвиток плода. Якщо торасемід застосовувати для лікування вагітних із серцевою недостатністю або нирковою недостатністю, то необхідно проводити ретельний моніторинг рівня електролітів та гематокриту, а також нагляд за розвитком плода.

Період годування грудьми. На даний час не встановлено, чи проникають торасемід або його метаболіти у грудне молоко у тварин або людини. Не можна виключити ризику шкоди від застосування лікарського засобу у новонароджених/немовлят. Тому застосування торасеміду у період годування грудьми протипоказано (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ). Рішення про відмову від грудного вигодовування або про відміну/припинення застосування торасеміду слід приймати з урахуванням користі грудного вигодовування для дитини і користі лікування препаратом для жінки.

Фертильність. Дослідження впливу торасеміду на фертильність у людей не проводили. В експерименті на тваринах не виявлено такого впливу торасеміду.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Навіть при належному застосуванні торасемід може негативно впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Насамперед це стосується початку лікування, періоду підвищення дози лікарського засобу, заміни лікарського засобу, призначення супутньої терапії та вживання алкоголю. Тому під час застосування торасеміду слід бути особливо обережним при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.