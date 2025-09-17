Діорен розчин для ін’єкцій (Dioren solution for injection) (368266) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Діорен розчин для ін єкцій інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка
Механізм дії. Торасемід діє як салуретик, його дія пов’язана з пригніченням ренальної абсорбції іонів натрію і хлору у висхідній частині петлі Генле.
Фармакодинамічні ефекти. У людини діуретичний ефект швидко досягає свого максимуму протягом першої години або через 2–3 год після в/в та перорального застосування відповідно і залишається постійним впродовж майже 12 год. У здорових добровольців у діапазоні доз 5–100 мг відмічали пропорційне до логарифму дози збільшення діурезу (петльова активність діуретика). Збільшення діурезу виявлено навіть у тих випадках, коли інші сечогінні засоби, наприклад дистально діючі діуретики тіазидового ряду, вже не чинили потрібного ефекту, наприклад при нирковій недостатності. Завдяки такому механізму дії торасемід призводить до зменшення набряків. У випадку серцевої недостатності торасемід зменшує прояви захворювання та покращує функціонування міокарда за рахунок зменшення пре- та постнавантаження.
Фармакокінетика
Всмоктування і розподіл. Зв’язування торасеміду з білками плазми крові становить понад 99%, метаболітів М1, М3, і М5 — 86; 95 і 97% відповідно. Видимий об’єм розподілу (Vz) становить 16 л.
Біотрансформація. В організмі людини торасемід метаболізується із утворенням трьох метаболітів М1, М3 та М5. Докази існування інших метаболітів відсутні. Метаболіти М1, М3 та М5 утворюються у результаті ступеневого окиснення приєднаної до фенільного кільця метильної групи до карбонової кислоти, метаболіт М3 утворюється у результаті гідроксилювання кільця. У людини не вдалося виявити метаболіти М2 та М4, що були виявлені в експериментах на тваринах.
Виведення. Кінцевий T½ торасеміду і його метаболітів у здорових людей становить 3–4 год. Загальний кліренс торасеміду становить 40 мл/хв, ренальний кліренс — близько 10 мл/хв. У здорових добровольців близько 80% від введеної дози виводиться у вигляді торасеміду і його метаболітів із сечею з таким середнім відсотковим відношенням: торасемід — близько 24%, метаболіт M1 — близько 12%, метаболіт M3 — близько 3%, метаболіт M5 — близько 41%. Основний метаболіт М5 діуретичного ефекту не має, а на рахунок діючих метаболітів М1 і М3, узятих разом, припадає близько 10% усієї фармакодинамічної дії. При нирковій недостатності загальний кліренс і T½ торасеміду не змінюються, а T½ М3 і М5 подовжується. Однак фармакодинамічні характеристики залишаються незмінними, а ступінь тяжкості ниркової недостатності на тривалість дії не впливає. Торасемід та його метаболіти практично не виводяться при гемодіалізі та гемофільтрації.
У пацієнтів із порушенням функції печінки або із серцевою недостатністю T½ торасеміду і метаболіту М5 незначно подовжується, а кількість речовини, що виводиться із сечею, майже повністю дорівнює кількості речовини, що виводиться у здорових добровольців, тому накопичення торасеміду і його метаболітів не відбувається.
Лінійність. Фармакокінетика торасеміду та його метаболітів характеризується лінійною залежністю. Це означає, що його Cmax у сироватці крові та площа під кривою вмісту в сироватці крові збільшується пропорційно до дозування.
Показання Діорен розчин для ін єкцій
лікування набряків та/або випотів, спричинених серцевою недостатністю, якщо необхідне в/в застосування лікарського засобу, наприклад, у випадку набряку легень внаслідок гострої серцевої недостатності.
Застосування Діорен розчин для ін єкцій
набряки та/або випоти, спричинені серцевою недостатністю. Лікування слід розпочинати із застосування одноразової дози 2 мл лікарського засобу Діорен на добу, що еквівалентно 10 мг торасеміду. Якщо ефект недостатній, то дозу лікарського засобу Діорен можна підвищити до 4 мл/добу у вигляді одноразової дози (еквівалентно 20 мг торасеміду). Якщо ефект і в цьому випадку буде недостатній, можна застосувати короткочасну (впродовж не більше 3 діб) терапію із введенням добової дози 8 мл лікарського засобу Діорен, що еквівалентно 40 мг торасеміду.
Гострий набряк легень. Лікування слід розпочинати з в/в введення разової дози 4 мл лікарського засобу Діорен, що еквівалентно 20 мг торасеміду. Залежно від отриманого клінічного ефекту, цю дозу можна повторити з інтервалом 30 хв. Забороняється перевищувати максимальну добову дозу 20 мл лікарського засобу, що еквівалентно 100 мг торасеміду.
Особливі групи пацієнтів
Пацієнти літнього віку. Лікування цієї категорії пацієнтів не потребує спеціального підбору дози. Однак відповідних порівняльних досліджень дії препарату у молодих пацієнтів і пацієнтів літнього віку не проводили.
Пацієнти з печінковою недостатністю. Торасемід протипоказаний пацієнтам з печінковою комою або прекомою (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ). У пацієнтів з печінковою недостатністю лікування слід проводити з обережністю, оскільки можливе підвищення концентрації торасеміду у плазмі крові (див. Фармакокінетика).
Спосіб застосування. Р-н для ін’єкцій вводити в/в повільно. Вводити лише чистий прозорий р-н. Забороняється вводити р-н в/а! Лікарський засіб Діорен не можна застосовувати за наявності ознак розкладу р-ну (наприклад за наявності завислих часток у р-ні) або у випадку пошкодження ампули. Одна ампула призначена для одноразового використання. Залишки р-ну слід негайно утилізувати відповідно до вимог місцевого законодавства. Лікарський засіб Діорен не можна змішувати з іншими лікарськими засобами для проведення в/в ін’єкцій та/або інфузій (див. Несумісність). При тривалому застосуванні в/в введення слід якомога швидше замінити на пероральне застосування, оскільки в/в застосування торасеміду не рекомендується проводити понад 7 діб.
Діти. Безпека та ефективність застосування р-ну торасеміду для ін’єкцій у дітей та підлітків віком до 18 років не встановлені. У зв’язку з цим торасемід не слід застосовувати у дітей та підлітків (віком до 18 років) (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).
Протипоказання
підвищена чутливість до діючої речовини, препаратів сульфонілсечовини і будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу. Ниркова недостатність з анурією. Печінкова кома або прекома. Артеріальна гіпотензія. Гіповолемія. Гіпонатріємія. Гіпокаліємія. Гостре порушення сечовипускання, наприклад, внаслідок гіпертрофії передміхурової залози. Період годування грудьми.
Побічна дія
нижче наведені побічні реакції, що можуть відмічатися при лікуванні лікарським засобом Діорен.
Для оцінки побічних реакцій була використана наступна частота їх проявів: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100–<1/10), нечасто (≥1/1000–<1/100), рідко (≥10 000–<1/1000), дуже рідко (<10 000), частота невідома (неможливо визначити з наявних даних).
З боку кровотворної системи: дуже рідко — гемоконцентрація, тромбоцитопенія, еритроцитопенія та/або лейкоцитопенія (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).
З боку імунної системи: дуже рідко — алергічні реакції. При в/в застосуванні можуть відмічатися гострі, потенційно небезпечні для життя реакції гіперчутливості (анафілактичний шок), що потребують негайної медичної допомоги.
Метаболічні розлади та порушення трофіки: часто — посилення метаболічного алкалозу, гіперглікемія, гіпокаліємія (при супутній дієті з низьким вмістом калію, при блюванні, діареї, після надмірного застосування проносних засобів, а також у пацієнтів із хронічною дисфункцією печінки). Залежно від дозування і тривалості лікування можливі порушення водно-електролітного балансу, наприклад гіповолемія, гіпокаліємія та/або гіпонатріємія (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).
З боку нервової системи: часто — головний біль, запаморочення (особливо на початку лікування); нечасто — парестезії; дуже рідко — синкопе, церебральна ішемія, сплутаність свідомості.
З боку органа зору: дуже рідко — порушення зору.
З боку органа слуху: дуже рідко — дзвін/шум у вухах, втрата/зниження слуху.
З боку серця: дуже рідко — ішемія міокарда, аритмія, стенокардія, гострий інфаркт міокарда.
З боку судинної системи: дуже рідко — тромбоемболічні ускладнення, артеріальна гіпотензія, порушення коронарного та центрального кровообігу.
З боку ШКТ: часто — шлунково-кишкові розлади, наприклад, відсутність апетиту, біль у шлунку, нудота, блювання, діарея, запори (особливо на початку лікування); нечасто — ксеростомія; дуже рідко — панкреатит.
З боку гепатобіліарної системи: часто — підвищення концентрації деяких печінкових ферментів (гамма-глутамілтрансферази) у крові.
З боку шкіри та підшкірно-жирової клітковини: дуже рідко — алергічні шкірні реакції (наприклад свербіж, екзантема), реакції фотосенсибілізації, тяжкі шкірні реакції.
З боку кістково-м’язової системи та сполучної тканини: часто — спазми м’язів (особливо на початку лікування).
З боку нирок та сечовивідних шляхів: нечасто — при порушенні сечовипускання (наприклад при гіпертрофії передміхурової залози) підвищене утворення сечі може супроводжуватися затримкою сечі і розтягуванням сечового міхура.
Загальні прояви та реакції у місці введення: часто — підвищена втомлюваність, загальна слабкість (особливо на початку лікування).
Дані лабораторних методів досліджень: часто — підвищення концентрації сечової кислоти та ліпідів (ТГ, ХС) у крові (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ); нечасто — підвищення концентрації сечовини і креатиніну в крові (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).
Особливості застосування
не слід призначати торасемід у таких випадках:
– подагра;
– серцеві аритмії, наприклад синоатріальна блокада, AV-блокада ІІ та ІІІ ступеня;
– патологічні зміни кислотно-лужного метаболізму;
– супутня терапія із застосуванням препаратів літію, аміноглікозидів або цефалоспоринів;
– патологічні зміни картини крові, наприклад тромбоцитопенія або анемія у пацієнтів без ниркової недостатності;
– порушення функцій нирок, спричинене нефротоксичними речовинами;
– дітям та підліткам віком до 18 років.
Оскільки при лікуванні торасемідом можливе підвищення концентрації глюкози в крові, пацієнтам з латентним та явним цукровим діабетом слід проводити регулярний контроль метаболізму вуглеводів.
Передусім на початку лікування та у разі лікування пацієнтів літнього віку необхідно звертати особливу увагу на появу симптомів втрати електролітів та згущення крові. При тривалому застосуванні торасеміду необхідний регулярний контроль електролітного балансу, зокрема калію у сироватці крові. Крім цього, слід регулярно контролювати вміст глюкози, сечової кислоти, креатиніну та ліпідів у крові. Також потрібен регулярний контроль картини крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити).
Наслідки неправильного застосування як допінгу. Застосування торасеміду може бути причиною отримання позитивного результату тесту на допінг. Неможливо прогнозувати вплив на стан здоров’я, якщо лікарський засіб застосовано неправильно, тобто з метою допінгу, — у цьому випадку не можна виключити можливу шкоду для здоров’я.
Допоміжні речовини. Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) в 1 ампулі, тобто можна вважати, що цей лікарський засіб практично не містить натрію.
Застосування у період вагітності або годування грудьми
Вагітність. Достовірні дані стосовно впливу торасеміду на вагітних відсутні. В експериментах на тваринах показана репродуктивна токсичність торасеміду. Торасемід проникає через плацентарний бар’єр. Торасемід не рекомендується застосовувати у період вагітності, а також у жінок репродуктивного віку, які не використовують засоби контрацепції. У зв’язку з вищенаведеним торасемід можна застосовувати у період вагітності лише за життєвими показаннями та в мінімально можливій ефективній дозі. Діуретики неприйнятні для стандартної схеми лікування АГ або набряків у вагітних, оскільки вони здатні знижувати перфузію плацентарного бар’єра і спричиняти токсичний вплив на внутрішньоутробний розвиток плода. Якщо торасемід застосовувати для лікування вагітних із серцевою недостатністю або нирковою недостатністю, то необхідно проводити ретельний моніторинг рівня електролітів та гематокриту, а також нагляд за розвитком плода.
Період годування грудьми. На даний час не встановлено, чи проникають торасемід або його метаболіти у грудне молоко у тварин або людини. Не можна виключити ризику шкоди від застосування лікарського засобу у новонароджених/немовлят. Тому застосування торасеміду у період годування грудьми протипоказано (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ). Рішення про відмову від грудного вигодовування або про відміну/припинення застосування торасеміду слід приймати з урахуванням користі грудного вигодовування для дитини і користі лікування препаратом для жінки.
Фертильність. Дослідження впливу торасеміду на фертильність у людей не проводили. В експерименті на тваринах не виявлено такого впливу торасеміду.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Навіть при належному застосуванні торасемід може негативно впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Насамперед це стосується початку лікування, періоду підвищення дози лікарського засобу, заміни лікарського засобу, призначення супутньої терапії та вживання алкоголю. Тому під час застосування торасеміду слід бути особливо обережним при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
нерекомендовані комбінації. Торасемід, особливо у високих дозах, може посилити ототоксичну і нефротоксичну дію аміноглікозидних антибіотиків, наприклад канаміцину, гентаміцину, тобраміцину та цитостатичних засобів — активних похідних платини, а також нефротоксичну дію цефалоспоринів.
При одночасному застосуванні торасеміду і препаратів літію можливе підвищення концентрації літію у плазмі крові, що може спричинити посилення впливу та посилення побічних ефектів літію.
Комбінації, що потребують особливої обережності. Торасемід посилює дію інших антигіпертензивних засобів, зокрема інгібіторів АПФ, що може спричинити надмірне зниження АТ при їх одночасному застосуванні.
При одночасному застосуванні торасеміду з препаратами дигіталісу дефіцит калію, спричинений застосуванням діуретиків, може призвести до посилення побічної дії обох лікарських засобів.
Торасемід може знижувати ефективність антидіабетичних засобів.
Пробенецид і НПЗП (наприклад індометацин, ацетилсаліцилова кислота) можуть гальмувати діуретичну та антигіпертензивну дію торасеміду.
При лікуванні саліцилатами у високих дозах торасемід може підвищувати їх токсичну дію на ЦНС.
Торасемід може посилювати дію теофіліну, а також міорелаксивну дію курареподібних лікарських засобів.
Проносні засоби, а також мінерало- і глюкокортикоїди можуть посилити втрату калію, зумовлену торасемідом.
Торасемід може зменшувати вираженість судинозвужувальної дії катехоламінів, наприклад, епінефрину та норепінефрину.
Несумісність. Лікарський засіб Діорен не можна змішувати з іншими лікарськими засобами для проведення в/в ін’єкцій та/або інфузій.
Передозування
симптоми інтоксикації. Типова симптоматика невідома. Передозування може спричинити надмірний діурез з ризиком значної втрати води та електролітів, сонливість, синдром сплутаності свідомості, симптоматичну артеріальну гіпотензію, циркуляторний колапс і розлади з боку травної системи.
Лікування передозування. Специфічний антидот невідомий. Симптоми інтоксикації зникають, як правило, при зниженні дози або відміні лікарського засобу і при відповідному заміщенні рідини та електролітів (потрібно проводити контроль!).
Торасемід не виводиться з крові за допомогою гемодіалізу.
Лікування у випадку гіповолемії: заміщення об’єму рідини.
Лікування у випадку гіпокаліємії: призначення препаратів калію.
Лікування циркуляторного колапсу: перевести пацієнта у положення лежачи та, у разі необхідності, призначити симптоматичну терапію.
Анафілактичний шок (негайні заходи). При першій появі шкірних реакцій (таких як, наприклад, кропив’янка або почервоніння шкіри), збудженого стану хворого, головного болю, пітливості, нудоти, ціанозу слід провести катетеризацію вени, пацієнту надати горизонтальне положення, забезпечити вільне надходження повітря, призначити кисень. У разі необхідності в подальшому застосовувати також засоби інтенсивної терапії (наприклад введення епінефрину, глюкокортикоїдів та заміщення ОЦК).
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.