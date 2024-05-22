не використовувати у випадку пошкодження флакона.

Не використовувати у випадку впливу четвертинних сполук амонію.

Не використовувати у випадку чутливості до будь-якого з компонентів.

Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеної на флаконі і на зовнішній упаковці.

Не торкатись поверхні ока наконечником флакона.

Після застосування у рідкісних випадках можлива незначна короткотривала нечіткість зору, зумовлена в’язкістю розчину. З урахуванням цього, рекомендовано почекати кілька секунд до початку діяльності, яка потребує чіткості зору.

Інтервал до закапування будь-якого іншого офтальмологічного засобу для зовнішнього застосування повинен становити, принаймні, 10–15 хв.

Не ковтати.

Медичний виріб призначений виключно для офтальмологічного застосування.

Медичний виріб містить фосфати. У деяких пацієнтів із сильно ушкодженою рогівкою в рідкісних випадках спостерігалося явище кальцифікації рогівки при застосуванні крапель очних з вмістом фосфатів; отже, не рекомендоване застосування в терапії пацієнтів із значним ушкодженням поверхні рогІвки (наприклад, з сильною ерозією або виразкою рогівки).