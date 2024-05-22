ГІЛАЙС® стерильний зволожуючий офтальмологічний розчин з гіалуронатом натрію 0,4% (GILAYS) (366675) - інструкція із застосування Медичні вироби
ГІЛАЙС стерильний зволожуючий офтальмологічний розчин з гіалуронатом натрію 0,4% інструкція із застосування
Характеристика
Гілайс — 0,4% офтальмологічний розчин гіалуронату натрію високої молекулярної маси, продукт біотехнологічного синтезу. гіалуронат натрію має мукоміметичні, мукоадгезивні та в’язкопружні властивості, завдяки чому покращує стабільність сльозової плівки та забезпечує комфорт поверхнє ока — змащення, зволоження та захист.
Зволожуючі та захисні властивості гіалуронату сприяють усуненню подразнення, відчуття сухості, печіння та стороннього предмету в очах через вплив навколишнього середовища, а саме, вітру, сонця, сухого повітря, солоної води, диму, занадто яскравого світла, кондиціонованого повітря, опалення, тривалої роботи за комп’ютером, або, у випадку хірургічної операції на очах, кон’юнктивіту чи частого або тривалого користування контактними лінзами.
Гілайс — стерильний офтальмологічний розчин. В упаковці міститься 1 флакон 10 мл, що є еквівалентом для більш ніж 250 крапель, флакон оснащено інноваційним патентованим багатодозовим офтальмологічним дозатором натискного типу (OSD), без консервантів.
OSD захищає розчин від потрапляння потенційно шкідливих бактерій, розчин залишається стерильним протягом 120 днів після першого використання.
Рекомендації по використанню
Гілайс застосовувати по 1 краплi в око 2–3 рази на добу, за потребою. Закапувати 1 краплю в око, несильно стискаючи флакон.
Медичний виріб, як правило, призначений для постійного застосування протягом не більше 30 днів; якщо симптоми зберігаються, слід проконсультуватись з лікарем.
Особливості застосування
не використовувати у випадку пошкодження флакона.
Не використовувати у випадку впливу четвертинних сполук амонію.
Не використовувати у випадку чутливості до будь-якого з компонентів.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеної на флаконі і на зовнішній упаковці.
Не торкатись поверхні ока наконечником флакона.
Після застосування у рідкісних випадках можлива незначна короткотривала нечіткість зору, зумовлена в’язкістю розчину. З урахуванням цього, рекомендовано почекати кілька секунд до початку діяльності, яка потребує чіткості зору.
Інтервал до закапування будь-якого іншого офтальмологічного засобу для зовнішнього застосування повинен становити, принаймні, 10–15 хв.
Не ковтати.
Медичний виріб призначений виключно для офтальмологічного застосування.
Медичний виріб містить фосфати. У деяких пацієнтів із сильно ушкодженою рогівкою в рідкісних випадках спостерігалося явище кальцифікації рогівки при застосуванні крапель очних з вмістом фосфатів; отже, не рекомендоване застосування в терапії пацієнтів із значним ушкодженням поверхні рогІвки (наприклад, з сильною ерозією або виразкою рогівки).
Умови зберігання
термін придатності після розкриття флакона — 120 днів. Після завершення використання флакон слід утилізувати належним чином. Зберігати при кімнатній температурі в недоступному для дітей місці.