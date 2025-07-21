Лосьйон протипедикульозний (Anti-pediculosis lotion)
Лосьйон протипедикульозний інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендовані для зовнішнього застосування з метою знищення головних вошей і гнид (Pediculus humanus capitis) у побуті та в практиці медичної дезінсекції фахівцями організацій, що займаються дезінфекційної діяльністю.
Склад
Лосьйон/засіб: диметикон, ізопропілміристат, еффірна олія анісу, консервант.
Опис діючих речовин
Ефірна олія анісу витісняє повітря з дихальної системи паразитів, що призводить до їх дегідратації (зневоднення) і подальшої смерті. Крім цього олія анісу надає заспокійливу і протизапальну дію — знімає подразнення шкіри голови, викликане свербіжем, а також зменшує дитячу дратівливість і плаксивість.
Спосіб застосування
Перед використанням на флакон з протипедикульозним засобом надіти кришку-крапельницю зі знімним ковпачком, яка входить в комплект, після чого вміст флакону нанести на сухе волосся, ретельно втираючи розчин в коріння до повного змочування. Через 45 хвилин волосся ретельно прочесати спеціальним гребінцем для вичісування загиблих вошей і гнид. Довге та особливо густе волосся слід обробляти по пасмам. Зубці гребеня необхідно розташовувати якомога ближче до шкіри голови і направляти від коренів до кінчиків волосся. Після кожного розчісування слід промити гребінь теплою водою для видалення волосся, вошей і гнид і витерти його серветкою насухо. Після звільнення пасма від вошей і гнид відокремте його від решти волосся і перейдіть до розчісування наступного пасма. Переконайтеся, що звільнили волосся від вошей і гнид, після чого голову ретельно промийте теплою водою із застосуванням шампуню без використання бальзаму.
При необхідності вимити голову 2 рази. Повторну обробку необхідно здійснити через 7–10 днів.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів, дитячий вік до 5 років, вагітність, лактація, пошкодження і захворювання шкіри в області нанесення засобу.
Форма випуску
Лосьйон: 50 мл.
Термін придатності
36 місяців.