Перед використанням на флакон з протипедикульозним засобом надіти кришку-крапельницю зі знімним ковпачком, яка входить в комплект, після чого вміст флакону нанести на сухе волосся, ретельно втираючи розчин в коріння до повного змочування. Через 45 хвилин волосся ретельно прочесати спеціальним гребінцем для вичісування загиблих вошей і гнид. Довге та особливо густе волосся слід обробляти по пасмам. Зубці гребеня необхідно розташовувати якомога ближче до шкіри голови і направляти від коренів до кінчиків волосся. Після кожного розчісування слід промити гребінь теплою водою для видалення волосся, вошей і гнид і витерти його серветкою насухо. Після звільнення пасма від вошей і гнид відокремте його від решти волосся і перейдіть до розчісування наступного пасма. Переконайтеся, що звільнили волосся від вошей і гнид, після чого голову ретельно промийте теплою водою із застосуванням шампуню без використання бальзаму.

При необхідності вимити голову 2 рази. Повторну обробку необхідно здійснити через 7–10 днів.